क्या आप जानते हैं 7 दिन टमाटर का जूस पीने से क्या होता है? इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन

Tamatar Juice Pine Ke Fayde: टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. लगभग हर घर में हर दिन इसका इस्तेमाल किया जाता है. कहीं सब्जी में तो कही सलाद तो कही जूस में. अगर आप रोजाना 7 दिन तक टमाटर के जूस का सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, फोलेट, पोटैशियम, एंटीऑक्सिडेंट, बीटा-कैरोटीन और फाइबर जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

टमाटर का जूस पीने के फायदे- (Tamatar Juice Pine Ke Fayde)

1. हड्डियों-

टमाटर में विटामिन के और कैल्शियम होता है जो कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार हैं. अगर आप अपनी हड्डियों को फौलादी बनाना चाहते हैं, तो टमाटर के जूस का सेवन कर सकते हैं.

2. स्किन-

टमाटर में लाइकोपीन, विटामिन सी और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर में फ्री रेडिकल्स से लड़ सकते हैं. स्किन को हेल्दी रखने के लिए आप कई तरह से टमाटर को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

3. पाचन-

रोजाना टमाटर के जूस का सेवन करने से पाचन संबंधी समस्याओं से बच सकते हैं. जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं हैं उनके लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

4. वेट-लॉस-

टमाटर में कैलोरी की मात्रा काफी कम पाई जाती है, जो वजन को कम करने में मददगार है. अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं, तो टमाटर के जूस का सेवन कर सकते हैं.

5. ब्लड प्रेशर-

ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए फायदेमंद है टमाटर के जूस का सेवन. सीमित मात्रा में टमाटर के जूस का सेवन करने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)