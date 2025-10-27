1 महीने तक रोजाना टमाटर का जूस पीने से क्या होगा?

टमाटर एक ऐसी सब्जी है जिसे लगभग हर घर में हर दिन इस्तेमाल किया जाता है. सबसे अच्छी बात ये कि इसे आमतौर हर तरह की करी में इस्तेमाल किया जाता है. कुछ डिशेज के बारे में तो टमाटर बिना सोच भी नहीं सकते हैं. इसे डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर 1 महीने तक रोजाना टमाटर का जूस पीते हैं तो क्या होगा. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और क्यों पीना चाहिए टमाटर का जूस.

टमाटर का जूस पीने के फायदे- (Tamatar Ka Juice Pine Ke Fayde)

1. किडनी-

टमाटर का जूस यूरिन संबंधी समस्याओं को कम करने में मददगार है. इससे गुर्दे को भी साफ रखने में मदद मिल सकती है.

2. हड्डियों-

रोजाना टमाटर के जूस का सेवन कर हड्डियों को कमजोर होने से बचा सकते हैं. अगर आप कमजोर हड्डियों की समस्या से परेशान हैं तो इस जूस का सेवन कर सकते हैं.

3. पाचन-

रोजाना टमाटर के जूस का सेवन कर पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है.

4. मोटापा

अगर आप वजन को कम करना चाहते हैं तो रोजाना एक महीने तक पी लें टमाटर का जूस.

5. स्किन-

रोजाना टमाटर का जूस पीने से स्किन को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

6. दिल-

टमाटर में कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

कैसे बनाएं टमाटर का जूस- (How To Make Tomato Juice)

सामग्री-

टमाटर

नमक (वैकल्पिक)

काली मिर्च पाउडर (वैकल्पिक)

अदरक का पेस्ट (वैकल्पिक)

नींबू का रस (वैकल्पिक)

विधि-

टमाटर का जूस बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर को अच्छी तरह से धो लें. फिर टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लें. टमाटर के टुकड़ों को मिक्सर में डालें. टमाटर को पीस लें और इसका जूस निकाल लें. इसमें नमक, काली मिर्च पाउडर, और अदरक का पेस्ट मिलाएं. इसमें नींबू का रस मिलाएं. टमाटर का जूस तैयार है, इसे सर्व करें.

