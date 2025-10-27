इन 6 तरीकों से करें दालचीनी को डाइट में शामिल, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

भारतीय रसोई के मसाले स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं और उन्हीं में से एक है दालचीनी. दिखने में भले ही यह एक छोटी सी लकड़ी लगे, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं. इसकी मीठी सी खुशबू न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि शरीर को कई बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकती है.

दालचीनी के फायदे- Dalchini Khane Ka Sahi Tarika:

1. पानी के साथ-

अगर आप सुबह खाली पेट आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गुनगुने पानी में मिलाकर पी लें, तो इससे वजन नियंत्रित रहता है, पाचन सुधरता है और शरीर में सूजन कम होती है. यह दिनभर आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रखता है.

2. दही के साथ-

दालचीनी में मौजूद पॉलीफेनोल्स इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं. रोज एक चुटकी दालचीनी पाउडर दही या ओट्स में मिलाकर खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है. यह टाइप-2 डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है.

3. कॉफी के साथ-

अगर आप अपनी सुबह की चाय या कॉफी में आधा चम्मच दालचीनी डाल दें, तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. यह शरीर को गर्मी देती है, सूजन घटाती है और तनाव कम कर सकती है.

4. शहद और नींबू के साथ-

दालचीनी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और भूख को नियंत्रित रखती है. अगर आप गुनगुने पानी में थोड़ा नींबू, शहद और दालचीनी मिलाकर पीते हैं, तो फैट बर्निंग की प्रक्रिया तेज होती है और पेट की चर्बी कम करने में मदद मिल सकती है.

5. तुलसी अदरक के साथ-

दालचीनी में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. इसे तुलसी और अदरक के साथ उबालकर पीने से गला ठीक होता है और खांसी-जुकाम से आराम मिल सकता है.

6. शहद के साथ-

शहद और दालचीनी पाउडर का पेस्ट चेहरे पर लगाने से मुंहासे और ब्लैकहेड्स कम होते हैं. वहीं, दालचीनी और नारियल तेल से मालिश करने पर बाल मजबूत और घने बनते हैं.

दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.

नोट- दालचीनी का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. ज्यादा सेवन शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है. थोड़ा-थोड़ा, लेकिन नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने से आपको इसके फायदे साफ नजर आएंगे.

