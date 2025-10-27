विज्ञापन
विशेष लिंक

इन 6 तरीकों से करें दालचीनी को डाइट में शामिल, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त

Cinnamon Ke Fayde: किचन में मौजूद दालचीनी एक ऐसा मसाला है जो न सिर्फ खाने के स्वाद को बढ़ाने बल्कि सेहत और सुंदरता को बढ़ाने में भी मददगार है. तो चलिए जानते हैं कैसे करें इसका सेवन.

Read Time: 3 mins
Share
इन 6 तरीकों से करें दालचीनी को डाइट में शामिल, स्वाद के साथ सेहत भी रहेगी दुरुस्त
Cinnamon Benefits: दालचीनी खाने के फायदे.

भारतीय रसोई के मसाले स्वाद के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं और उन्हीं में से एक है दालचीनी. दिखने में भले ही यह एक छोटी सी लकड़ी लगे, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं. इसकी मीठी सी खुशबू न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाती है, बल्कि शरीर को कई बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकती है. 

दालचीनी के फायदे- Dalchini Khane Ka Sahi Tarika:

1. पानी के साथ-

अगर आप सुबह खाली पेट आधा चम्मच दालचीनी पाउडर गुनगुने पानी में मिलाकर पी लें, तो इससे वजन नियंत्रित रहता है, पाचन सुधरता है और शरीर में सूजन कम होती है. यह दिनभर आपको एक्टिव और एनर्जेटिक रखता है.

ये भी पढ़ें- खाली पेट भीगी किशमिश खाने से क्या होता है? 

Latest and Breaking News on NDTV

2. दही के साथ-

दालचीनी में मौजूद पॉलीफेनोल्स इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करते हैं. रोज एक चुटकी दालचीनी पाउडर दही या ओट्स में मिलाकर खाने से ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है. यह टाइप-2 डायबिटीज के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है.

3. कॉफी के साथ-

अगर आप अपनी सुबह की चाय या कॉफी में आधा चम्मच दालचीनी डाल दें, तो उसका स्वाद और भी बढ़ जाता है. यह शरीर को गर्मी देती है, सूजन घटाती है और तनाव कम कर सकती है.

4. शहद और नींबू के साथ-

दालचीनी मेटाबॉलिज्म को तेज करती है और भूख को नियंत्रित रखती है. अगर आप गुनगुने पानी में थोड़ा नींबू, शहद और दालचीनी मिलाकर पीते हैं, तो फैट बर्निंग की प्रक्रिया तेज होती है और पेट की चर्बी कम करने में मदद मिल सकती है.

5. तुलसी अदरक के साथ-

दालचीनी में एंटी-वायरल और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं. इसे तुलसी और अदरक के साथ उबालकर पीने से गला ठीक होता है और खांसी-जुकाम से आराम मिल सकता है.

6. शहद के साथ-

शहद और दालचीनी पाउडर का पेस्ट चेहरे पर लगाने से मुंहासे और ब्लैकहेड्स कम होते हैं. वहीं, दालचीनी और नारियल तेल से मालिश करने पर बाल मजबूत और घने बनते हैं.

दालचीनी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है.

नोट- दालचीनी का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. ज्यादा सेवन शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है. थोड़ा-थोड़ा, लेकिन नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने से आपको इसके फायदे साफ नजर आएंगे.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cinnamon Benefits, Right Ways To Eat Cinnamon, 6 Ways To Consume Cinnamon And Get Rid Of These Big Problems, Dalchini Khane Ka Sahi Tarika, Dalchini Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com