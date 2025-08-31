विज्ञापन
खाली पेट टमाटर का जूस पीने के बहुत फायदे, बस जान लीजिए सही तरीका

Tomato Juice Benefits: क्या आपने कभी टमाटर का जूस पिया है? अगर नहीं तो आज यहां टमाटर जूस के फायदे जान पीना शुरू कर दीजिए. यह जूस सेहत के लिए कमाल है.

खाली पेट टमाटर का जूस पीने के बहुत फायदे, बस जान लीजिए सही तरीका
Tomato Juice Benefits: टमाटर का जूस

Tomato Juice Benefits: सुबह-सुबह जब हम उठते हैं, तो हमारा शरीर एक नई एनर्जी की तलाश में होता है. ऐसे में अगर दिन की शुरुआत किसी ऐसी ड्रिंक से की जाए जो स्वादिष्ट भी हो और सेहत के लिए फायदेमंद भी, तो क्या बात है! टमाटर का जूस ऐसा ही एक सुपरफूड है, जिसे खाली पेट पीने से शरीर को कई जबरदस्त फायदे मिलते हैं. यह न सिर्फ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, बल्कि दिल, त्वचा, पाचन और वजन जैसे कई पहलुओं के लिए फायदेमंद है. तो चलिए जानते हैं कि खाली पेट टमाटर का जूस पीना क्यों फायदेमंद है और इसे सही तरीके से कैसे पिया जाए.

टमाटर का जूस: पोषक तत्वों का पावरहाउस

टमाटर में विटामिन C, A, K, फाइबर, पोटेशियम और लाइकोपीन जैसे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं. ये सभी तत्व शरीर को डिटॉक्स करने, कोशिकाओं को रिपेयर करने और रोगों से लड़ने में मदद करते हैं.

खाली पेट टमाटर का जूस पीने के फायदे (Benefits of Drinking Tomato Juice On An Empty Stomach)

1. पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है

टमाटर में फाइबर और पानी की मात्रा ज्याद होती है, जिससे कब्ज और अपच जैसी समस्याएं दूर होती हैं. सुबह खाली पेट इसका सेवन पाचन क्रिया को एक्टिव करता है.

2. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है

टमाटर में मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है. हाई बीपी वालों के लिए यह एक नेचुरल उपाय है. हाई बीपी वालों के लिए इसका सेवन करना फायदेमंद है.

3. वजन घटाने में सहायक

टमाटर का जूस कम कैलोरी वाला होता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है. इससे अनावश्यक खाने की इच्छा कम होती है.

4. त्वचा को बनाता है ग्लोइंग

इसमें मौजूद लाइकोपीन और विटामिन सी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाते हैं और उसे चमकदार बनाते हैं. आप भी ट्राई कर सकते हैं.

5. इम्यूनिटी को बढ़ाता है

विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को संक्रमणों से लड़ने की ताकत देते हैं. रोजाना इसका सेवन आपको बीमारियों से दूर रख सकता है.

6. दिल को रखता है

हेल्दी टमाटर का जूस हार्ट डिजीज के खतरे को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है. इसलिए भी इस जूस को पीने की सिफारिश की जाती है.

सही तरीका क्या है?

  • ताजे टमाटर का इस्तेमाल करें. पके हुए लाल टमाटर लें और उन्हें अच्छे से धोकर जूस निकालें.
  • सुबह खाली पेट पिएं. उठने के 15–20 मिनट बाद एक गिलास जूस लें.
  • स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा नींबू रस या काला नमक मिला सकते हैं.

बाजार के डिब्बाबंद जूस से बचें. इनमें शुगर और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.

कुछ जरूरी सावधानियां

  • अगर आपको टमाटर से एलर्जी है, तो इसका सेवन न करें.
  • किडनी की समस्या वाले लोग डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करें.

टमाटर का जूस एक ऐसा नेचुरल हेल्थ ड्रिंक है जो आपकी सुबह को हेल्दी और एनर्जेटिक बना सकता है. बस सही तरीका अपनाइए और इसे अपने रूटीन में शामिल कीजिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

