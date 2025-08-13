विज्ञापन
क्या आप जानते हैं खाली पेट चाय पीना चाहिए या नहीं, डॉक्टर से जानें चाय के साथ क्या लेना सही

Tea In Morning:चाय पीने के नुकसान.

Drinking Tea In Morning: चाय भारत में सबसे ज्यादा पी जाने वाली ड्रिंक में से एक है. क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हममें से ज्यादातर लोग इसे पीना पसंद करते हैं. चाय पीने के शौकीनों को तो आप कभी भी दे दें वो इसे पीने से माना नहीं करेंगे. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सुबह खाली पेट चाय का सेवन सेहत के लिए ठीक है. क्योंकि बहुत से लोग बेड टी लेना पसंद करते हैं. इसी बात को लेकर कोई कहता है चाय पीना अच्छा है, तो कोई कहता है कि यह सेहत के लिए नुकसानदायक है. अगर आप भी इसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो इस बारे में हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा से जानते हैं. 

चाय के साथ क्या-क्या नहीं खा सकते हैं |What can not be eat with tea? 

जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि चाय को खाली पेट नहीं पीना चाहिए, ऐसे में चाय के साथ कुछ न कुछ हल्का खाना जरूर लिया जा सकता है, लेकिन यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप चाय के साथ नट्स या कोई हेल्दी चीज का सेवन कर रहे हैं तो चाय पीने और उस हेल्दी चीज को खाने के बीच एक घंटे का अंतराल होना चाहिए. यानी आप पहले किसी हेल्दी चीज को खा लीजिए, उसके एक घंटे बाद चाय पीएं. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो चाय और कॉफी में जितना, निकोटीन, कैफीन शामिल होता है, वह हेल्दी चीजों से मिलने वाले प्रोटीन, विटामिन को रोक देता है.

खाली पेट चाय पीने के नुकसान |Disadvantages of drinking tea on an empty stomach|

डॉक्टर ने बताया कि खाली पेट चाय पीने से, खासकर सुबह सबसे पहले, कई नुकसान हो सकते हैं. इनमें एसिडिटी बढ़ना, सीने में जलन शामिल हैं. इसके अलावा, अगर चाय को पर्याप्त पानी के साथ संतुलित न किया जाए, तो यह डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है.

