ढाई महीने भारत रहकर पगला गई अमेरिकी फैमिली, बताईं ऐसी 9 बातें, जिसे सुनकर होगा गर्व

एक अमेरिकी महिला, अन्ना हाकेनसन, अपने परिवार के साथ डेढ़ महीने नहीं, बल्कि पूरे ढाई महीने भारत में रहीं. इस दौरान उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच मौजूद कई सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यवहारिक अंतर को बहुत ही दिलचस्प तरीके से महसूस किया. अन्ना ने इस दौरान के अपने अनुभवों को एक इंस्टाग्राम पोस्ट में शेयर किया है, जो अब वायरल हो रहा है और लाखों लोग उनकी लिस्ट से खुद को जोड़ते दिख रहे हैं.

अन्ना ने कहा, कि उन्हें पता था कि भारत अलग होगा, लेकिन भारत कितना अलग और खास है, इसका उन्हें अंदाजा नहीं था. सबसे पहले: लोगों का व्यवहार- “अमेरिका में लोग अनजान बने रहते हैं, भारत में लोग पूछते हैं: कहां से आए, कहां जा रहे, क्यों?”

देखें Video:

अन्ना हाकेनसन की पोस्ट में भारत और अमेरिका के बीच ये 9 अंतर सबसे ज्यादा चर्चा में रहे:

1. हॉर्न बजाना- अमेरिका में हॉर्न बजाने का मतलब कोई गुस्से से फटने वाला है और भारत में इसका मतलब है कि “भैया, आ गया हूं… देख लेना!”

2. खाना- अमेरिका मसालेदार का मतलब बस थोड़ा-सा झनझनाहट और भारत में मसाले इतने तेज़ कि विदेशी पेट भी हार मान जाए.

3. लोग- अमेरिका में सब एक-दूसरे को इग्नोर करने में एक्सपर्ट और भारत में लोग दिल से जुड़ना और जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं. सब एक-दूसरे से जुड़ना चाहते हैं.

4. कचरा- अमेरिका में कचरा सीधा डस्टबिन में जाता है, भारत में कचरा “जहां हो वहीं छोड़ दो” (हालाँकि अब बदल रहा है)

5. कार चलाना- अमेरिका में लोग नियमों के साथ ड्राइविंग करते हैं. और भारत में कंट्रोल्ड कैओस, जिसे सिर्फ भारतीय ही समझ सकते हैं

6. मौसम- अमेरिका में चार सीज़न और भारत में भारत में गर्मी, मानसून और “सरप्राइज़ एक्स्ट्रा हीट”.

7. धर्म- अमेरिका में चर्च और शांत माहौल और भारत में हर मोड़ पर मंदिर, हर महीने त्योहार, और पूरा शहर शामिल.

8. खर्च- अमेरिका में “सबकुछ महंगा” है और भारत “सबकुछ मैनेजेबल” खासकर परिवारों के लिए.

9. परिवार- अमेरिका में न्यूक्लियर फैमिली होती है और भारत में दादा-दादी, चाचा-चाची, पोते-पोती… सब एक घर में

दो देशों का अंतर, मानवीय भावनाए समान

पोस्ट पर लाखों व्यूज़ और हजारों कमेंट्स आए. किसी ने कहा- “ये तो बिल्कुल सही समझा है!” तो किसी ने जोड़ा - “भारत में लोग स्ट्रेंजर भी स्ट्रेंजर नहीं लगते.” कुछ लोगों ने मौसम पर करेक्शन भी दिया कि भारत में पहाड़ी इलाकों में असली ठंड मौजूद है.

अन्ना की पोस्ट क्यों वायरल हुई?

क्योंकि ये तुलना मज़ाक नहीं, दिल से महसूस की गई थी. क्योंकि भारत की जमीनी हकीकत को बहुत सरलता से समझाया गया है. और क्योंकि लोग खुद को इसमें देख पाए.

