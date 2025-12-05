Putin India Visit LIVE: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा के लिए इस समय नई दिल्ली में हैं. उनके दौरे का दूसरा दिन यानी आज शुक्रवार, 5 दिसंबर का दिन सबसे अहम होने वाला है. आज रूसी प्रतिनिधिमंडल व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेगा. पुतिन 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां कई अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे एजेंडे में होंगे. दिन की शुरुआत पुतिन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के साथ होगी. इस दौराना तीनों सेनाएं उनको गार्ड ऑफ ऑनर (सलामी) देंगी. उसके बाद रूसी राष्ट्रपति राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.

इससे पहले गुरुवार, 4 दिसंबर की शाम पुतिन का प्लेन नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था. यहां पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद पुतिन को रिसीव किया. दोनों नेता हवाई अड्डे से एक ही कार में पीएम आवास तक गए, जहां पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का अपने सरकारी आवास पर डिनर के लिए स्वागत किया. दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक भी हुई. अब पूरी निगाहें यात्रा के दूसरे और सबसे अहम दिन पर होगी.

