Putin India Visit LIVE: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय भारत यात्रा के लिए इस समय नई दिल्ली में हैं. उनके दौरे का दूसरा दिन यानी आज शुक्रवार, 5 दिसंबर का दिन सबसे अहम होने वाला है. आज रूसी प्रतिनिधिमंडल व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेगा. पुतिन 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां कई अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दे एजेंडे में होंगे. दिन की शुरुआत पुतिन का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के साथ होगी. इस दौराना तीनों सेनाएं उनको गार्ड ऑफ ऑनर (सलामी) देंगी. उसके बाद रूसी राष्ट्रपति राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे.
इससे पहले गुरुवार, 4 दिसंबर की शाम पुतिन का प्लेन नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ था. यहां पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर खुद पुतिन को रिसीव किया. दोनों नेता हवाई अड्डे से एक ही कार में पीएम आवास तक गए, जहां पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन का अपने सरकारी आवास पर डिनर के लिए स्वागत किया. दोनों के बीच करीब 3 घंटे तक बैठक भी हुई. अब पूरी निगाहें यात्रा के दूसरे और सबसे अहम दिन पर होगी.
Putin India Visit LIVE: पुतिन का भारत दौरा क्यों महत्वपूर्ण है?
पुतिन की भारत यात्रा की टाइमिंग महत्वपूर्ण है. यह भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी के 25 साल पूरे होने का प्रतीक है, जो राष्ट्रपति के रूप में पुतिन के पहले वर्ष के दौरान शुरू हुआ था. 2000 के बाद से, दोनों देशों ने वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किए हैं, जिसमें भारतीय नेता एक वर्ष मास्को का दौरा करते हैं और अगले वर्ष रूसी राष्ट्रपति नई दिल्ली आते हैं.
हालांकि, यह परंपरा 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद टूट गई थी. उस साल पीएम मोदी को शिखर सम्मेलन के लिए रूस जाना था, लेकिन शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया था. अगले साल, पुतिन नई दिल्ली में जी20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए. इसकी वजह थी कि यूक्रेन युद्ध को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था. आखिरकार, 2024 में, वार्षिक शिखर सम्मेलन फिर से शुरू हुआ, जिसमें पीएम मोदी ने रूस का दौरा किया. अब पुतिन इस साल भारत आए हैं. पुतिन ऐसे समय में भारत में हैं जब नई दिल्ली भारत पर अमेरिका ने अतिरिक्त टैरिफ इसलिए लगाए हैं क्योंकि वह रूस से तेल खरीद खरीदती है. अभी नई दिल्ली दंडात्मक टैरिफ में कटौती और एक व्यापार समझौते के लिए अमेरिका के साथ बातचीत में लगी हुई है.
Putin India Visit LIVE: अगर अमेरिका को हमारा ईंधन खरीदने का अधिकार है तो भारत को क्यों नहीं: टैरिफ पर पुतिन
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दो दिवसीय राजकीय यात्रा शुरू करते हुए भारत पर भारी अमेरिकी टैरिफ के दबाव को चुनौती दी है. उन्होंने इंडिया टूडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अगर अमेरिका रूस से न्यूक्लियर फ्यूल खरीद सकता है तो भारत तेल का व्यापार क्यों नहीं कर सकता.
Putin India Visit LIVE: आईटीसी मौर्य के बाहर पुतिन और रूसी झंडे वाले फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए
दिल्ली में आईटीसी मौर्य के बाहर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूसी राष्ट्रीय ध्वज का स्वागत करने वाले फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए. राष्ट्रपति पुतिन आज पीएम मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी.
Putin India Visit LIVE: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शुक्रवार के लिए एडवाइजरी जारी की
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा को देखते हुए शुक्रवार, 5 दिसंबर के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. इस एडवाइजरी के अनुसार के आईटीओ चौक, बीएसजेड मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग और राजघाट क्रॉसिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों के आसपास प्रतिबंध लगाए गए हैं और कई रूट में डाइवजर्न की घोषणा की गई है. सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मदर टेरेसा क्रिसेंट, तीन मूर्ति मार्ग, अकबर रोड, एमएलएनपी और जनपथ रोड पर किसी भी वाहन को पार्क करने या रुकने की अनुमति नहीं है. अगर बात नहीं मानी तो पार्क किए गए वाहनों को उठा (टो) लिया जाएगा. उठाए गए वाहनों को ट्रैफिक पिट काली बाड़ी मंदिर मार्ग और भैरों मंदिर के सामने रखा जाएगा.
Putin India Visit LIVE: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने रूसी मंत्री के साथ अहम बैठक की
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की रूसी आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम रेशेतनिकोव के साथ "सार्थक" बैठक हुईय दोनों नेताओं ने खाद्य एवं कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की. दोनों ने भारत-रूस के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. पीयूष गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "रूस के आर्थिक विकास मंत्री श्री मैक्सिम रेशेतनिकोव के साथ एक सार्थक बैठक हुई. हमने खाद्य और कृषि, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ा, ऑटोमोबाइल और अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की. साथ में, हम अब तक नहीं इस्तेमाल किए गए क्षमता को अनलॉक करने और हमारे दोनों देशों के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं."
Putin India Visit LIVE: पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में भगवत गीता गिफ्ट किया
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को बताया कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक कॉपी गिफ्ट में दिया है. प्रधानमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राष्ट्रपति पुतिन को रूसी भाषा में गीता की एक प्रति भेंट की. गीता की शिक्षाएं दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं.’’
गौरतलब है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के लिये 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर डिनर का आयोजन किया था.
Putin India Visit LIVE: पुतिन की भारत यात्रा का दूसरा दिन सबसे अहम, आज पीएम मोदी के साथ समझौतों वाली बैठक
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शुक्रवार को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे, जिसका उद्देश्य रूस के हथियारों और समुद्री तेल के शीर्ष खरीदार के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है क्योंकि अमेरिका की ओर से छेड़ा गया टैरिफ वॉर भारत-अमेरिका के दशकों पुराने संबंधों को कमजोर कर रहे हैं. उम्मीद है कि मोदी और पुतिन श्रम और नागरिक परमाणु ऊर्जा सहित अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे, साथ ही दोनों पक्षों द्वारा अपने संबंधों में लचीलापन दिखाने के लिए नए समझौतों की घोषणा करने की भी उम्मीद है.