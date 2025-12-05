विज्ञापन
नई दिल्ली:

Indigo Flight Status News LIVE: क्रू मेंबर की कमी का सामना कर रही इंडिगो एयरलाइन ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है. देशभर के अलग-अलग शहरों में यात्री परेशान हैं और कई जगह परेशान यात्रियों ने एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा किया है. मुंबई एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट और कोलकाता एयरपोर्ट पर हालात खराब हैं. देशभर में चार दिनों में 1300 से ज्यादा इंडिगो विमान रद्द हुए हैं या उनमें देरी हुई है. देश के हर बड़े और छोटे शहरों में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर असर हुआ है, जिससे यात्रियों का बुरा हाल है. घंटों तक इनको फ्लाइट की खबर नहीं मिल रही है, जिससे इनका गुस्सा लगातार बढ़ रहा है. दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हवाई यात्रियों को एडवाइजरी जारी की है. उसने यात्रियों को घर से निकलने के पहले फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है, ताकि उन्हें फ्लाइट कैंसिल होने या उसमें काफी ज्यादा देरी की असुविधाओं से बचा जा सके. इंडिगो उड़ानों के रद्द होने और देरी को लेकर DGCA ने सख्त रुख अपनाया है. DGCA ने इंडिगो के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर बैठक बुलाई है. इस बीच पायलट एसोसिएशन ने भी DGCA से अपील की है कि उड़ानों का शेड्यूल मंजूर करते समय एयरलाइन के पास उपलब्ध पायलटों की संख्या को भी गंभीरता से देखा जाए.

LIVE Updates of IndiGo Flights Cancellation:

Dec 05, 2025 12:10 (IST)
इंडिगो संकट पर क्या बोलीं राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा

दिल्ली में इंडिगो एयरलाइंस की देशभर में हो रही फ्लाइट देरी और कैंसिलेशन पर राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा कि इसका कारण नए नियमों के तहत अधिक पायलटों की भर्ती की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि एयरलाइन के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है, जबकि पायलटों को दो दिन का अनिवार्य आराम चाहिए और अटेंडेंट्स को कई उड़ानों में लगातार नहीं लगाया जा सकता. रेखा शर्मा ने कहा कि ये नए नियम जनता के हित और सुरक्षा के लिए हैं. राहुल गांधी के बयानों पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है.

Dec 05, 2025 11:50 (IST)
इंडिगो संकट गहराया, 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो का संचालन शुक्रवार को पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया. पायलट रोस्टरिंग की समस्या के चलते 400 से ज्यादा उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और कई यात्री हवाईअड्डों पर तीन-तीन दिन से फंसे हुए हैं. दिल्ली, मुंबई समेत कई एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी का माहौल रहा. कुछ उड़ानों में 12 घंटे से ज्यादा की देरी हुई, यात्रियों ने विरोध प्रदर्शन किया और कई ने बैगेज खोने की शिकायत की. इंडिगो के मुताबिक यह संकट पायलटों की कमी और प्लानिंग में खामी के कारण आया है. यह समस्या चौथे दिन भी जारी रही और DGCA हालात पर नजर रखे हुए है. एयरलाइन ने माना कि Flight Duty Time Limitations (FDTL) के दूसरे चरण को लागू करने में गलती हुई है.

Dec 05, 2025 11:20 (IST)
LIVE: नहीं कम हो रही यात्रियों की परेशानी, दिल्ली से इंडिगो की सभी घरेलू उड़ानें आज आधी रात तक रद्द

इंडिगो के संकट की वजह से फ्लाइट्स पैसेंजर्स की मुसीबतें भी लगातार बढ़ती जा रही है. दिल्ली से इंडिगो की सभी घरेलू उड़ानें आज आधी रात तक रद्द कर दी गई.

Dec 05, 2025 10:56 (IST)
मुझे शादी में जाना है लेकिन...इंडिगो के संकट पर महिला पैसेंजर

एक महिला यात्री ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उन्हें उड़ान रद्द होने की कोई जानकारी नहीं दी गई. सुबह 5 बजे से जागे हुए हैं और पिछले दो घंटे से एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहे हैं, जहां न तो कोई स्पष्ट सूचना मिल रही है और न ही ठहरने की व्यवस्था की जा रही है. यात्री ने बताया कि उन्हें कल की फ्लाइट दी जा रही है, जबकि उन्हें शादी में शामिल होना था. उन्होंने कहा, “यह पूरी तरह से गड़बड़ है... हम इंडिगो से बेहद निराश हैं.”

Dec 05, 2025 10:50 (IST)
हैदराबाद में इंडिगो की उड़ानें रद्द

हैदराबाद, में 5 दिसंबर को इंडिगो की कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड पीआरओ के अनुसार, आज 43 अराइवल और 49 डिपार्चर उड़ानें रद्द हुई हैं.

Dec 05, 2025 10:44 (IST)
इंडिगो संकट पर क्या बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में परिचालन संबंधी व्यवधान को लेकर शुक्रवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के ‘एकाधिकार मॉडल’ का नतीजा है. इंडिगो की 550 से अधिक घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया है जबकि कई उड़ानें देर से रवाना होने से हजारों यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी.

Dec 05, 2025 10:44 (IST)
इंडिगो ने विभिन्न हवाई अड्डों पर 400 से अधिक उड़ानें रद्द कीं

इंडिगो ने शुक्रवार को 400 से अधिक उड़ानें रद्द कर दीं और विभिन्न हवाई अड्डों पर बड़ी संख्या में उड़ानों में विलंब हुआ. उड़ानों में लंबे समय तक देरी के कारण हवाई अड्डों पर सैकड़ों यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर प्रस्थान और आगमन सहित 220 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 100 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं.

Dec 05, 2025 10:43 (IST)
यात्रियों को एयरपोर्ट की सलाह

यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले पर्याप्त समय रखें, एयरपोर्ट भीड़भाड़ को देखते हुए समय से पहले पहुंचें और जानकारी के लिए आधिकारिक चैनलों पर भरोसा करें. एयरपोर्ट ने सभी यात्रियों का सहयोग और धैर्य के लिए धन्यवाद भी दिया है.

Dec 05, 2025 10:42 (IST)
समय पर उड़ानें शुरू करना मुश्किल...इंडिगो सीईओ बोले

देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने गुरुवार को 550 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दीं. यह लगातार तीसरा दिन था, जब बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने और देरी से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इंडिगो के सीईओ ने कहा है कि मौजूदा परिस्थितियों में समय पर उड़ानें शुरू करना मुश्किल हो गया है. ऑपरेशनल चुनौतियों को दूर करने के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं, लेकिन स्थिति को सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है.

Dec 05, 2025 10:41 (IST)
दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए जारी की एडवाइजरी

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने शुक्रवार सुबह यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसमें बताया गया है कि ऑपरेशनल चुनौतियों के कारण कई घरेलू उड़ानों में देरी और रद्द किए जाने की स्थिति पैदा हुई है. यात्रियों से कहा गया है कि वे एयरपोर्ट के लिए निकलने से पहले अपनी उड़ान की वर्तमान स्थिति सीधे संबंधित एयरलाइन से जरूर जांच लें.

