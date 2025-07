डॉक्टर ने बताया खाली पेट चाय क्यों नहीं पीना चाहिए, क्या खा सकते हैं चाय के साथ

भारत में ज्यादातर लोग चाय पीने के शौकीन है. वहीं कई लोग तो इतने शौकीन हैं, कि अगर उन्हें सुबह चाय न मिले तो वह बिस्तर से उठ नहीं पाते हैं. हालांकि चाय को लेकर अलग- अलग थ्योरी चलती रहती है. कोई कहता है चाय पीना अच्छा है, तो कोई कहता है कि यह सेहत के लिए नुकसानदायक है. इसी बीच एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि क्या चाय को सुबह- सुबह पीना सही है और चाय के साथ किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए? ऐसे में इस बारे में हेड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, FMRI गुड़गांव की डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने बहुत ही जरूरी जानकारी दी है. आइए जानते हैं इस बारे में.

चाय पीते समय इन बातों का रखें ध्यान |Keep these things in mind while drinking tea|

डॉक्टर दीप्ति खटूजा ने कहा कि चाय पीने में कोई बुराई नहीं है. आप आराम से चाय पी सकते हैं, लेकिन चाय पीने से पहले कुछ खास बातों का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है. जैसे सबसे पहले तो यह है कि हमें खाली पेट चाय नहीं पीनी है. चाय पीने से पहले कुछ खा लें. इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि आप पूरे दिन में कितनी मात्रा में चाय पी रहे हैं, ताकि शरीर को कोई साइड इफेक्ट्स न हों.

खाली पेट चाय पीने के नुकसान |Disadvantages of drinking tea on an empty stomach|

डॉक्टर ने बताया कि खाली पेट चाय पीने से, खासकर सुबह सबसे पहले, कई नुकसान हो सकते हैं. इनमें एसिडिटी बढ़ना, सीने में जलन शामिल हैं. इसके अलावा, अगर चाय को पर्याप्त पानी के साथ संतुलित न किया जाए, तो यह डिहाइड्रेशन का कारण बन सकता है.



चाय के साथ क्या - क्या नहीं खा सकते हैं |What can not be eat with tea?

जैसा कि डॉक्टर ने बताया कि चाय को खाली पेट नहीं पीना चाहिए, ऐसे में चाय के साथ कुछ न कुछ हल्का खाना जरूर लिया जा सकता है, लेकिन यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप चाय के साथ नट्स या कोई हेल्दी चीज का सेवन कर रहे हैं तो चाय पीने और उस हेल्दी चीज को खाने के बीच एक घंटे का अंतराल होना चाहिए. यानी आप पहले किसी हेल्दी चीज को खा लीजिए, उसके एक घंटे बाद चाय पीएं. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो चाय और कॉफी में जितना, निकोटीन, कैफीन शामिल होता है, वह हेल्दी चीजों से मिलने वाले प्रोटीन, विटामिन को रोक देता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)