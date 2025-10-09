15 दिन दूध में उबालकर खा लें ये सफेद चीज, फिर जो होगा उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं आप

Makhana And Milk Benefits: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हम कई तरह की चीजों का सेवन करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मखाना और दूध दो ऐसी चीजें हैं जिनके सेवन से शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है. मखाना को फॉक्स नट्स या लोटस सीड्स भी कहा जाता है. मखाने से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. मखाना न केवल स्वाद में लाजवाब होता है, बल्कि इसके अनगिनत लाभ भी हैं. अगर आप नियमित रूप से मखाने को दूध में उबालकर खाते हैं, तो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है.

मखाना की खीर कैसे बनाएं- (How To Make Makhana Kheer)

सामग्री-

मखाना

दूध

चीनी

घी

इलायची पाउडर

केसर के धागे (वैकल्पिक)

कटे हुए बादाम या पिस्ता

विधि-

खाने की खीर बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन में घी गरम करें और इसमें मखाना डालकर हल्का गोल्डन होने तक भून लें. एक अन्य पैन में दूध उबालें और इसमें भुने हुए मखाना डालें. इसमें चीनी इलायची पाउडर, और केसर के धागे मिलाएं और अच्छी तरह से मिला लें. इसे धीमी आंच पर पकने दें और बीच-बीच में चलाते रहें ताकि यह पैन में न चिपके. इसे तब तक पकाएं जब तक कि दूध गाढ़ा न हो जाए और मखाना नरम न हो जाए. मखाना की खीर तैयार है और इसे गरम या ठंडा सर्व करें. सर्व करते समय इसमें ऊपर से कटे हुए बादाम या पिस्ता डालें.

मखाना वाला दूध पीने के फायदे- (Benefits of Makhana Milk Daily)

1. स्किन-

मखाना में विटामिन ई और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं. अगर आप दूध में मखाना उबालकर खाते हैं तो स्किन को कई समस्याओं से बचाने में मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- World Sight Day 2025: आंखों को कमजोर होने से बचाने के लिए इन 5 चीजों को डाइट में करें शामिल

2. नींद-

अगर आपको अनिद्रा की समस्या रहती है तो आप मखाने वाले दूध का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि मखाना में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड होता है, जो नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है.

3. स्ट्रेस-

आज के समय में तनाव की समस्या काफी देखी जाती है. अगर आप भी दिमाग को शांत और तनाव को कम करना चाहते हैं तो मखाना वाले दूध का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे मिनरल्स होते हैं जो तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं.

4. डायबिटीज-

मखाना में फाइबर होता है, जो डायबिटीज को कम करने में मदद कर सकता है.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)