Anjeer Aur Doodh Peene Ke Fayde: अंजीर एक बेहद पौष्टिक सूखा मेवा है, जो विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होता है, जबकि दूध संपूर्ण और संतुलित आहार है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो यह स्वास्थ्य के लिए किसी अमृत से कम नहीं होता है. खासकर, रातभर अंजीर को दूध में भिगोकर सुबह सेवन करने से शरीर को कई गुना फायदे मिलते हैं.

आसान घरेलू नुस्खा | Gharelu Nuskha

यह सरल घरेलू नुस्खा पाचन से लेकर हड्डियों और त्वचा तक की सेहत सुधारता है. आयुर्वेद में अंजीर और दूध का कॉम्बिनेशन बेहद प्रभावी माना जाता है. इन दोनों को साथ में लेने से कई रोगों से छुटकारा मिल सकता है. अंजीर और दूध का साथ में सेवन करना स्वास्थ्य के लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है. इससे अंजीर के गुण दूध में घुल जाते हैं और शरीर को डबल फायदा मिलता है.

अंजीर को दूध में मिलाकर पीने से क्या होता है? | Anjeer Aur Doodh Peene Ke 8 Fayde

यह न केवल पेट की समस्याओं बल्कि हड्डियों की मजबूती और त्वचा की सेहत के लिए भी फायदेमंद है. दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है और अंजीर इसके पोषण को और बढ़ा देता है. अंजीर में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो कब्ज और अपच दूर करती है. इसमें विटामिन ए, सी, के और ई के साथ पोटैशियम, कैल्शियम और आयरन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं. ये तत्व शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं और खून की कमी को पूरा करते हैं. वहीं दूध में उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन डी होता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है. रात भर भिगोने से अंजीर नरम हो जाती है और उसके पोषक तत्व आसानी से शरीर में अवशोषित हो जाते हैं. यह कॉम्बिनेशन वजन घटाने, त्वचा की चमक बढ़ाने, बालों की मजबूती और हृदय स्वास्थ्य में भी कारगर है. सुबह इसका सेवन करने से दिन भर एनर्जी बनी रहती है और कई पुरानी बीमारियों में राहत मिलती है.

कैसे बनाएं अंजीर का दूध

इसे तैयार करना बहुत आसान है. इसके लिए सबसे पहले 3-5 सूखी अंजीर लें, उसे धोकर एक ग्लास दूध में रात भर भिगो दें. सुबह अंजीर खाएं और दूध पी लें. इसे गुनगुना करके लें तो और भी बेहतर होगा. दूध और अंजीर के रोजाना सेवन से तन और मन दोनों को कई फायदे मिलते हैं.



सावधान : अंजीर और दूध का यह प्राकृतिक उपाय आसान और प्रभावी है. रोजाना अपनाकर तंदुरुस्त रह सकते हैं. हालांकि, आयुर्वेदाचार्य सलाह देते हैं कि इसे ज्यादा मात्रा में न लें. अगर कोई गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)