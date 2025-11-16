विज्ञापन

रातों को नहीं आती नींद... तेजस्वी प्रकाश ने किया खुलासा, बताया- घंटों पंखे को हैं देखती 

तेजस्वी प्रकाश ने रातों की नींद हराम होने के बारे में बात की: 'मैं लेट जाती हूं और घंटों पंखे को देखती रहती हूँ'

तेजस्वी ने बताया उन्हें रात को नहीं आती नींद
टेलीविजन स्टार तेजस्वी प्रकाश हाल ही में कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया के पॉडकास्ट शो में नजर आईं. एक बातचीत के दौरान, एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें लंबे समय से रातों की नींद हराम हो रही है. हर्ष ने उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा, 'ऐसा नहीं है। अगर आप जल्दी सो जाते हैं, तो आपको जल्दी नींद आ जाएगी. एक निश्चित समय के बाद आपको नींद नहीं आती.' इस पर तेजस्वी कहती हैं, "नहीं, मुझे वैसे भी नींद नहीं आती. मैं बस लेट जाती हूं. मेरे हाथ में मोबाइल या टीवी नहीं है या ध्यान भटकाने के लिए कुछ नहीं होता. मैं बस लेट जाती हूं और घंटों पंखे को देखती रहती हूं."

उन्होंने आगे कहा, "सचमुच, यह बहुत निराशाजनक है. आप जानते हैं, घंटों बीत जाते हैं, और कभी-कभी आप पर्दों के पीछे से सूर्योदय देखते हैं. और आपको एक भी रात नींद नहीं आती. सच में, हफ्ते में कितनी ही रातें ऐसी होती हैं जब मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती. एक मिनट के लिए भी नहीं. और क्योंकि मैं एक रो हाउस में रहती हूं और ज़मीनी स्तर पर रहती हूं, कभी-कभी मुझे सुबह-सुबह चिड़ियों की आवाज सुनाई देती है. मैं उसे सुन पाती हूं, और तब मुझे पता चलता है कि अब सुबह हो गई है.” 

इसके आगे हर्ष उनसे पूछते हैं कि वह अगले दिन काम कैसे करती हैं तो तेजस्वी कहती हैं, "मुझे लगता है कि यह पिछले एक साल से हो रहा है. शुरुआत में, 'मैं सोई क्यों नहीं?' इस बात को लेकर बहुत चिढ़ होती थी. मैं इतनी थकी रहती थी कि काश मुझे तुरंत बिस्तर पर सो जाना चाहिए होता था. लेकिन नहीं, मैं पूरी तरह जागती रहती थी. इससे मेरा दिन खराब हो जाता और मैं और भी चिड़चिड़ी हो जाती थी." 

तेजस्वी ने आगे कहा, "लेकिन कुछ समय बाद, मुझे एहसास हुआ कि 'भले ही मैं पिछली रात सोई नहीं थी, लेकिन अगला दिन क्यों बर्बाद करूं?' इसलिए अब मैं उठती हूं और कहती हूँ, 'कोई बात नहीं, मैं सोई नहीं, और कोई बात नहीं.' तेजस्वी ने बताया कि भारती और हर्ष के साथ पॉडकास्ट शूट के लिए आते हुए भी, वह सुबह 6 बजे सो गई थीं और 11 बजे उठी थीं. हर्ष इस बात से हैरान थे और उन्होंने उनसे पूछा कि वह सिर्फ़ 5 घंटे की नींद में कैसे काम चला रही हैं. इस पर तेजस्वी कहती हैं, "मुझे नींद ही नहीं आ रही!"  

