विज्ञापन
विशेष लिंक

एक मिनट में तनाव से राहत पाने के उपाय, बिजी लाइफ वालों के लिए सबसे आसान ट्रिक्स

How To Relieve Stress In One Minute: यहां हम बात करेंगे कुछ ऐसी आसान और असरदार तकनीकों की, जो न सिर्फ व्यावहारिक हैं, बल्कि आपकी बिजी लाइफस्टाइल में भी आसानी से फिट हो सकती हैं.

Read Time: 3 mins
Share
एक मिनट में तनाव से राहत पाने के उपाय, बिजी लाइफ वालों के लिए सबसे आसान ट्रिक्स

Easy Mindfulness Tricks For Busy Life: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई किसी न किसी दबाव में जी रहा है. काम का प्रेशर, समय की कमी, रिश्तों की उलझन और लगातार बदलती जरूरतें. ये सब मिलकर मानसिक तनाव को जन्म देते हैं. ऐसे में अगर कोई तरीका हो जिससे हम सिर्फ एक मिनट में खुद को थोड़ा बेहतर महसूस करा सकें, तो वो किसी वरदान से कम नहीं. यहां हम बात करेंगे कुछ ऐसी आसान और असरदार तकनीकों की, जो न सिर्फ व्यावहारिक हैं, बल्कि आपकी बिजी लाइफस्टाइल में भी आसानी से फिट हो सकती हैं.

तनाव दूर करने के लिए असरदार उपाय (Effective Ways To Relieve Stress)

1. गहरी सांस लेना

जब भी आप तनाव महसूस करें, एक मिनट के लिए सब कुछ रोक दें और गहरी सांस लें. 4 सेकंड में सांस लें, 4 सेकंड रोकें और 4 सेकंड में छोड़ें. यह तकनीक तुरंत दिमाग को शांत करती है और शरीर को रिलैक्स करती है.

यह भी पढ़ें: ज्यादा सोचने, शक करने या काम टालने की आदत से हैं परेशान, आयुर्वेद से जानें इसका कारण क्या?

2. माइंडफुलनेस का अभ्यास

माइंडफुलनेस यानी उस पल में पूरी तरह मौजूद रहना. एक मिनट के लिए अपनी सांसों, धड़कनों या आसपास की आवाजों पर ध्यान दें. यह आपको वर्तमान में लाता है और चिंता को कम करता है.

3. मिनी स्ट्रेचिंग

लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने से शरीर में तनाव जमा हो जाता है. गर्दन, कंधे और हाथों को हल्के से स्ट्रेच करें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और शरीर हल्का महसूस होता है.

4. साउंड थेरेपी

एक मिनट के लिए कोई शांत संगीत या प्रकृति की आवाजें सुनें. हेडफोन लगाकर आँखें बंद करें और सिर्फ आवाज पर ध्यान दें. यह दिमाग को सुकून देता है और मूड बेहतर करता है.

यह भी पढ़ें: ऑफिस में बैठते हैं घंटों? तो केवल स्ट्रेचिंग नहीं, रीढ़ को मजबूत करने के लिए इस योगासन का करें अभ्यास

5. पॉजिटिव सेल्फ-टॉक

कभी-कभी खुद से बात करना भी बहुत राहत देता है. खुद से कहें "मैं ठीक हूं, मैं मजबूत हूं, सब ठीक हो जाएगा. यह आत्मविश्वास बढ़ाता है और नकारात्मक सोच को दूर करता है.

तनाव से राहत पाने के लिए घंटों की मेडिटेशन या लंबी छुट्टियों की जरूरत नहीं होती. अगर आप चाहें तो एक मिनट में भी खुद को बेहतर महसूस करा सकते हैं। ये तकनीकें न सिर्फ आसान हैं, बल्कि कहीं भी ऑफिस, घर, ट्रैफिक या मीटिंग से पहले अपनाई जा सकती हैं.

Famous Dietician ने बताई High Uric Acid, Weight Loss के लिए Best Diet | Anti Cancer Diet

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Stress Relief Tips, Quick Stress Relief, One-minute Stress Relief, Stress Management Tips, Relaxation Techniques
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com