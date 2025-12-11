विटामिन E के लिए क्या खाएं? यहां देखिए पूरी लिस्ट

Vitamin E list : क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्किन बेजान क्यों लगने लगी है? बाल टूटने लगे हैं? या छोटी-मोटी बीमारी आपको जल्दी क्यों पकड़ लेती है? इन सब चीजों के पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है विटामिन E की कमी. विटामिन E हमारे शरीर का एक 'सुपरहीरो' है. यह एक जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिसका मतलब है कि यह आपकी बॉडी को डैमेज होने से बचाता है. यह आपकी स्किन, बालों और इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जादू जैसा काम करता है.

अच्छी बात यह है कि विटामिन E के लिए आपको महंगे सप्लीमेंट्स (supplements) खाने की जरूरत नहीं है. यह हमारे रोजमर्रा के खाने में आसानी से मिल जाता है. बस आपको यह पता होना चाहिए कि विटामिन E के लिए क्या खाएं.

विटामिन E के लिए क्या खाएं

1. तेल और बीज

यह सबसे आसानी से मिलने वाले और सबसे अच्छे स्रोतों में से एक है. आप अपने खाने में इसी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

बादाम सिर्फ दिमाग के लिए ही नहीं, बल्कि विटामिन E का भी पावरहाउस हैं. रोज़ाना सुबह बस मुट्ठी भर बादाम खाने से आपकी विटामिन E की ज़रूरत पूरी हो सकती है.

ये छोटे-छोटे बीज कमाल के हैं. इन्हें आप सलाद, दही या दलिया में डालकर खा सकते हैं. ये न सिर्फ विटामिन E देते हैं, बल्कि दिल के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं.

2. हरी सब्जियों का जादू

पालक (Spinach) आयरन के साथ-साथ विटामिन E का भी शानदार स्रोत है. इसे सब्ज़ी बनाकर या सूप में डालकर खाना सबसे अच्छा है.

ब्रोकली (Broccoli) को हल्का उबालकर या सलाद के रूप में खाने से आपको अच्छी मात्रा में विटामिन E मिलता है. यह इम्यूनिटी के लिए भी बहुत बढ़िया है.

शकरकंद (Sweet Potatoes) में विटामिन E अच्छी मात्रा में पाया जाता है. इसे उबालकर या भूनकर खाना एक हेल्दी ऑप्शन है.

एवोकाडो (Avocado) को'सुपरफूड' कहा जाता है. एवोकाडो विटामिन E का सबसे अच्छा स्रोत है. इसे सलाद में या ब्रेड पर लगाकर खाया जा सकता है.

अगर आपको एवोकाडो नहीं मिलता, तो आप कीवी और आम जैसे फलों को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इनमें भी विटामिन E की मात्रा ठीक-ठाक होती है.

विटामिन E क्यों जरूरी है?

यह आपकी त्वचा को नमी देता है और समय से पहले आने वाली झुर्रियों (wrinkles) को कम करता है.

यह स्कैल्प (scalp) में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है.

यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते.

रोज सुबह उठकर 4-5 भीगे हुए बादाम खाएं और अपने सलाद या नाश्ते में एक चम्मच सूरजमुखी के बीज जरूर डालें. अगर आप इन चीजों को अपनी डाइट का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपकी स्किन की चमक और इम्यूनिटी कुछ ही हफ्तों में बढ़ने लगेगी.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)