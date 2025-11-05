Dr. Saleem Zaidi Recommended Vitamin E Foods: विटामिन E बढ़ाने के लिए क्या खाएं? Dr. Saleem ने बताए देसी फूड्स

Sabse Jyada Vitamin E Kisme Paya Jata Hai: विटामिन ई न केवल हमारी त्वचा को चमकदार और मुलायम बनाए रखता है, बल्कि शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से भी बचाता है. इसे “एंटीऑक्सिडेंट विटामिन” के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह शरीर में बनने वाले हानिकारक फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद करता है. कई लोग शरीर में इसकी कमी को पूरा करने के लिए इसके कैप्सूल खाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं आपकी किचन में ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो प्राकृतिक तरीके से विटामिन ई से भरपूर हैं, तो चलिए Doctor Saleem से जानते हैं कौन सी हैं वो चीजें जो विटामिन ई से भरपूर हैं.

विटामिन E बढ़ाने के लिए क्या खाएं?

बादाम: बादाम विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है. रोजाना 5 से 6 भीगे बादाम खाने से शरीर में विटामिन ई की जरूरत काफी हद तक पूरी हो जाती है. यह मस्तिष्क के लिए ही नहीं त्वचा की नमी को बनाए रखने में बेहद लाभदायक साबित हो सकता है.

इसे भी पढ़ें:ज्यादा सोने से क्या होता है?

सूरजमुखी के बीज: सूरजमुखी के बीज दिखने में भले ही छोटे से होते हो, लेकिन पोषण का भंडार हैं. इनमें विटामिन ई, मैग्नीशियम और सेलेनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है. आप इन्हें स्नैक के रूप में खा सकते हैं या सलाद में मिलाकर इनका सेवन कर सकते हैं.

मूंगफली: मूंगफली सस्ती और स्वादिष्ट होने के साथ-साथ विटामिन ई का एक बेहतरीन स्रोत है. आप चाहें तो इसे भूनकर या पीनट बटर के रूप में खा सकते हैं. नियमित रूप इसे खाने से शरीर को ऊर्जा और एंटीऑक्सिडेंट दोनों मिल सकते हैं.

पालक: सर्दियों में पालक का सेवन सबसे ज्यादा किया जाता है. हरी सब्जियों में पालक विटामिन ई का अच्छा स्रोत मानी जाती है. इसमें विटामिन सी, आयरन और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. आप इसे सूप, सलाद या सब्जी के रूप में अपने आहार में शामिल कर सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)