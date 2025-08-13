विज्ञापन
विटामिन E की कमी से होने लगती हैं ये स्वास्थ्य समस्याएं, जानें आपको इसके लिए कौन सी चीजें खानी चाहिए

Vitamin E deficiency symptoms: विटामिन E एक जरूरी पोषक तत्व है जो शरीर को हेल्दी रखने में मदद करता है. ये शरीर में एंटीऑक्सिडेंट की तरह काम करता है और सेल्स को नुकसान से बचाता है. शरीर में इसकी कमी हो जाती है, तो कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो सकती हैं.

Vitamin E Deficiency: विटामिन ई भी एक अहम पोषक तत्व है.

Vitamin E Deficiency Causes: हमारे शरीर को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए जितने जरूरी विटामिन और मिनरल्स हैं, उनमें से विटामिन ई भी एक अहम पोषक तत्व है. यह एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो कोशिकाओं को नुकसान से बचाने, त्वचा को जवान बनाए रखने और रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है. लेकिन, जब शरीर में विटामिन E की कमी हो जाती है, तो कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं सामने आने लगती हैं.

विटामिन E की कमी से होने वाली समस्याएं (Problems Caused By Vitamin E Deficiency)

1. मांसपेशियों में कमजोरी

विटामिन ई मांसपेशियों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है. इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी, दर्द और थकान महसूस हो सकती है.

2. आंखों कमजोर होना

यह आंखों की रेटिना को सुरक्षित रखता है. इसकी कमी से धीरे-धीरे दृष्टि धुंधली होने लगती है और उम्र बढ़ने के साथ मोतियाबिंद का खतरा भी बढ़ सकता है.

3. इम्यून सिस्टम कमजोर होना

विटामिन ई शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है. कमी होने पर बार-बार सर्दी-जुकाम या अन्य संक्रमण हो सकते हैं.

4. स्किन की समस्याएं

यह त्वचा को नमी और लचीलापन प्रदान करता है. कमी होने पर त्वचा रूखी, बेजान और समय से पहले बूढ़ी दिखने लगती है.

5. नर्व्स सिस्टम पर असर

विटामिन ई की कमी से नर्वस सिस्टम प्रभावित हो सकती है, जिससे हाथ-पैर में झनझनाहट, संतुलन बिगड़ना और समन्वय की समस्या हो सकती है.

विटामिन ई के अच्छे स्रोत

शरीर विटामिन ई को खुद नहीं बनाता, इसलिए इसे आहार के जरिए लेना जरूरी है. नीचे बताए गए फूड्स इसके बेहतरीन स्रोत हैं:

बादाम: मुट्ठीभर बादाम रोजाना खाने से पर्याप्त विटामिन E मिलता है और मस्तिष्क भी तेज होता है.

सूरजमुखी के बीज: ये विटामिन ई से भरपूर होते हैं और इन्हें स्नैक के तौर पर खाया जा सकता है.

पालक और हरी पत्तेदार सब्जियां: इनमें भरपूर विटामिन ई के साथ आयरन और कैल्शियम भी होता है.

एवोकाडो: यह हेल्दी फैट्स के साथ विटामिन ई का अच्छा स्रोत है, जो त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है.

मूंगफली और हेजलनट्स: नियमित सेवन से शरीर की विटामिन E की जरूरत पूरी होती है.

कितनी मात्रा जरूरी है?

एडल्ट्स के लिए रोजाना लगभग 15 मिलीग्राम विटामिन ई की जरूरत होती है. यह मात्रा बैलेंस डाइट से आसानी से पूरी की जा सकती है.

ध्यान रखने वाली बातें

  • विटामिन ईसप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
  • बहुत ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से सिरदर्द, थकान और ब्लड क्लॉटिंग में समस्या हो सकती है.
  • प्राकृतिक स्रोतों से विटामिन लेना सबसे सुरक्षित तरीका है.

विटामिन ई केवल स्किन के लिए ही नहीं, बल्कि आपकी आंखों, मांसपेशियों और इम्यून सिस्टम के लिए भी जरूरी है. अगर आप बैलेंस डाइट में इसके प्राकृतिक स्रोत शामिल करते हैं, तो न सिर्फ इसकी कमी से बच सकते हैं बल्कि लंबे समय तक हेल्दी और एनर्जेटिक रह सकते हैं.

