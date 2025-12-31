Bathua Ke Fayde: कब्ज से लेकर खून की कमी को दूर करने तक, बथुआ खाने से मिलते हैं ये 7 जबरदस्त फायदे

Bathua Ke Fayde: सर्दियों का मौसम आते ही कई लोग अपनी डाइट में पौष्टिक से भरपूर भोजन को शामिल करते हैं. ऐसे में बथुआ का नाम सबसे पहले लिया जाता है. बथुआ न सिर्फ स्वाद में मजेदार होता है, बल्कि इसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभ भी हैं. आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही बथुआ को सुपरफूड मानते हैं. इसे खाने से शरीर को गर्माहट मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, त्वचा और बालों को भी प्राकृतिक फायदा मिलता है.

बथुआ के पोषक तत्व- (Nutrients of Bathua)

बथुआ का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मौजूद हैं. इसमें विटामिन ए, सी, के और मिनरल्स जैसे आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम सही मात्रा में होते हैं. यह मिश्रण शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जिससे सर्दियों में संक्रमण और ठंड के कारण होने वाली बीमारियों से बचाव होता है.

बथुआ को डाइट में कैसे करें शामिल- How To Include Bathua In Diet:

1. बथुआ की पूड़ी-

बथुआ से बनी पूड़ी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आती हैं.

कैसे बनाएं- बारीक कटे बथुआ को गेहूं के आटे में मिलाएं. नमक, अजवाइन और थोड़ा तेल डालकर सख्त आटा गूंथें. छोटी पूड़ियां बेलकर सुनहरी होने तक तलें.

2. बथुआ का पराठा-

बथुआ पराठा सर्दियों के मौसम में सबसे ज्यादा खाया जाता है. ये नाश्ते के लिए शानदार विकल्प.

ये भी पढ़ें- Vitamin B12 Foods For Vegetarians: विटामिन B12 बढ़ाने के लिए शाकाहारी लोग क्या खाएं? जानें Dr. Saleem Zaidi से

कैसे बनाएं- बथुआ को हल्का उबालकर निचोड़ लें. गेहूं के आटे में मिलाकर मसाले डालें और नरम आटा गूंथ लें. तवे पर घी या तेल लगाकर सेकें.

बथुआ खाने के फायदे- (Bathua Khane Ke Fayde)

1. हड्डियों-

बथुआ में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं.

2. खून की कमी-

बथुआ आयरन ब्लड सर्कुलेशन को सुधारता है और एनीमिया जैसी समस्याओं से बचाव कर सकता है.

3. ब्लड प्रेशर-

बथुआ रस या सलाद के रूप में नियमित सेवन से शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है.

4. स्किन और बालों-

बथुआ स्किन और बालों के लिए भी फायदेमंद है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी की मौजूदगी त्वचा को साफ, मुलायम और चमकदार बनाए रखती है. यह दाग-धब्बों को कम करता है और त्वचा की सूजन भी घटाता है. आयुर्वेद में इसे मुंहासे और अन्य स्किन इन्फेक्शन के इलाज में भी उपयोगी माना गया है. बथुआ का पेस्ट या रस बालों की जड़ों को मजबूत करता है और रूसी की समस्या को कम करता है.

5. पाचन-

बथुआ में फाइबर की मात्रा अच्छी होती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ बनाए रखती है. इससे कब्ज की समस्या दूर होती है और पेट से जुड़ी परेशानियों में राहत मिलती है.

6. शरीर को गर्म रखने-

सर्दियों में बथुआ की सब्जी खाने या सूप पीने से शरीर में गर्माहट पैदा होती है. आयुर्वेद में इसे वात और कफ दोष को संतुलित करने वाला बताया गया है.

7. इम्यूनिटी-

बथुआ शरीर की इम्यूनिटी मजबूत करता है, साथ ही ठंड, खांसी या सर्दी जैसी सामान्य समस्याओं से बचाव होता है.

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)