मक्खन की तरह पिघलेगी पेट की चर्बी और साइड फैट, बस सर्दियों में पीनी होगी ये एक चीज

Best Weight Loss Drink in Winter: सर्दियों का मौसम आते ही शरीर सुस्त पड़ने लगता है. रजाई में बैठकर गरमागरम पकौड़े, मिठाइयां और चाय की चुस्कियां लेना भला किसे पसंद नहीं? लेकिन इसी आराम और स्वाद के चक्कर में पेट के आसपास की चर्बी और साइड फैट धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं, फिर चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लें, ये जिद्दी चर्बी आसानी से नहीं जाती. लेकिन, क्या हो अगर आपको एक ऐसा घरेलू उपाय मिल जाए जो सर्दियों में न सिर्फ शरीर को गर्म रखे, बल्कि आपकी चर्बी को भी मक्खन की तरह पिघला दे? जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी देसी ड्रिंक की, जिसे अगर आप रोज सुबह पी लें, तो पेट की चर्बी और साइड फैट धीरे-धीरे गायब होने लगते हैं.

कौन-सी है ये चमत्कारी चीज?

यह है अजवाइन, सौंफ और दालचीनी का काढ़ा. सर्दियों में यह काढ़ा शरीर को अंदर से गर्म रखता है, पाचन को दुरुस्त करता है और फैट को तेजी से बर्न करने में मदद करता है.

कैसे बनाएं ये काढ़ा?

1 चम्मच अजवाइन

1 चम्मच सौंफ

1 छोटा टुकड़ा दालचीनी

2 गिलास पानी

विधि:

पानी को एक पैन में डालें और उसमें सारी सामग्री डाल दें.

इसे धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न रह जाए.

छानकर गुनगुना ही पिएं, खासकर सुबह खाली पेट.

कैसे करता है ये चर्बी को पिघलाने में मदद? | How Does This Drink Help in Melting Fat?

अजवाइन (Carom Seeds): इसमें थायमोल नामक तत्व होता है जो पाचन एंजाइम्स को सक्रिय करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है. इससे फैट तेजी से बर्न होता है.

सौंफ (Fennel Seeds): सौंफ शरीर से टॉक्सिन्स निकालती है और ब्लोटिंग को कम करती है. यह पेट को साफ रखती है और भूख को कंट्रोल करती है.

दालचीनी (Cinnamon): यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है और फैट सेल्स को ब्रेकडाउन करने में मदद करती है. साथ ही इसमें थर्मोजेनिक गुण होते हैं जो शरीर की गर्मी बढ़ाते हैं.

कब और कैसे पिएं?

सुबह खाली पेट पीना सबसे असरदार होता है.

चाहें तो रात को खाने के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं.

लगातार 21 दिन तक पीने से फर्क दिखने लगता है.

इन बातों का रखें खास ख्याल:

गर्भवती महिलाएं या कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति इसे लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

बहुत ज्यादा मात्रा में न लें, दिन में एक बार ही पर्याप्त है.

सर्दियों में जब शरीर आलसी हो जाता है और चर्बी जमा होने लगती है, तब यह देसी काढ़ा आपकी सेहत का रक्षक बन सकता है. यह न सिर्फ चर्बी को मक्खन की तरह पिघलाता है, बल्कि शरीर को अंदर से डिटॉक्स भी करता है. तो इस सर्दी, रजाई में बैठकर सिर्फ गरम चाय न पिएं, इस चमत्कारी काढ़े को भी अपने रूटीन में शामिल करें और फर्क खुद महसूस करें!

