15 दिन तक लगातार खाली पेट जीरा पानी पीने से क्या होता है?

Jeera Pani Pine Ke Fayde: जीरा एक ऐसा मसाला है जिसे आमतौर पर सबसे ज्यादा तड़के के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन तड़के के अलावा भी इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. कहते हैं कि सुबह की शुरूआत हमेशा हेल्दी चीजों के साथ करनी चाहिए. क्योंकि खाली पेट हेल्दी ड्रिंक्स का सेवन शरीर को कई लाभ पहुंचा सकता है. अगर आप खाली पेट जीरा पानी पीते हैं कई लाभ मिल सकते हैं. क्योंकि जीरा में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं.

कैसे बनाएं जीरा पानी- (How To Make Jeera Water)

सामग्री:

जीरा

पानी

नींबू का रस (वैकल्पिक)

शहद

विधि-

जीरा पानी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में जीरा को धीमी आंच पर भूनें जब तक वह खुशबू न देने लगे. भुने हुए जीरा को एक गिलास पानी में डालकर कुछ मिनट तक भिगो दें. पानी को छान लें और इसमें नींबू का रस और शहद मिलाएं. जीरा पानी को एक गिलास में डालें और इसे फ्रेश पिएं.

जीरा पानी पीने के फायदे- (Jeera Pani Pine Ke Fayde)

1. वजन घटाने-

जीरा पानी मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और शरीर में जमा अतिरिक्त फैट को कम करने में मदद कर सकता है. आप वजन को कम करने के लिए खाली पेट इसका सेवन कर सकते हैं.

2. डिटॉक्सिफिकेशन-

जीरा पानी शरीर से विषाक्त पदार्थों और अतिरिक्त पानी को बाहर निकालकर शरीर को शुद्ध कर सकता है.

3. पेट के लिए-

जीरा पानी पाचन एंजाइमों को उत्तेजित करता है, जो गैस, एसिडिटी, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिला सकता है.

4. इम्यूनिटी-

जीरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं, जिससे मौसमी बीमारियों से बचाव हो सकता है.

