किचन में मौजूद ये मसाला बढ़ाएगा आपका Vitamin D लेवल, बस जान लें उपयोग करने का तरीका

Vitamin D Deficiency: अगर आप सोचते हैं कि विटामिन D सिर्फ धूप से मिलता है, तो यह लेख आपके लिए है. सर्दियों में धूप कम मिलती है और लोग घर के अंदर ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे शरीर में विटामिन D की कमी आम हो जाती है. विटामिन D की कमी से हड्डियां कमजोर होती हैं, थकान महसूस होती है और इम्यूनिटी भी घटती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपकी रसोई में एक ऐसा मसाला मौजूद है जो विटामिन D के लेवल को बढ़ाने में मदद कर सकता है? यह चमत्कारी मसाला है मेथी. जी हां, वही मेथी जो आप सब्जी में, पराठे में या दाल में डालते हैं. आयुर्वेद भी मानता है कि मेथी का सेवन शरीर की विटामिन D को एब्जॉर्ब करने की क्षमता को बढ़ाता है. आइए जानते हैं कैसे.

विटामिन डी के लिए मेथी | Fenugreek for Vitamin D (Low Vitamin D Kaise Badhaye)

मेथी में मौजूद स्टेरॉइडल सैपोनिन्स और डायोजेनिन जैसे तत्व शरीर में हार्मोनल बैलेंस को सुधारते हैं. ये तत्व शरीर को विटामिन D को बेहतर तरीके से उपयोग करने में मदद करते हैं. इसके अलावा, मेथी कैल्शियम और मैग्नीशियम का भी अच्छा स्रोत है, जो विटामिन D के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाते हैं.

कैसे करें मेथी का सही उपयोग

1. मेथी पानी: रात को एक चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दें. सुबह खाली पेट इस पानी को छानकर पी लें। इससे शरीर डिटॉक्स होता है और विटामिन D के एब्जॉर्प्शन में मदद मिलती है.

2. मेथी पाउडर: सूखी मेथी को पीसकर पाउडर बना लें. रोजाना एक चुटकी पाउडर दही, छाछ या गर्म पानी के साथ लें. यह तरीका खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें धूप कम मिलती है.

3. मेथी पराठा या सब्जी: हफ्ते में 2–3 बार मेथी के पराठे या सब्जी खाएं. यह स्वाद के साथ-साथ सेहत भी देगा.

किसे जरूरत है विटामिन D बढ़ाने की? | Who Needs to Increase Vitamin D?

जो लोग ऑफिस या घर में ज्यादा समय बिताते हैं.

बुजुर्ग जिनकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं.

महिलाएं, खासकर गर्भवती या स्तनपान कराने वाली.

बच्चे जो धूप में कम खेलते हैं.

डायबिटीज, थायरॉइड या मोटापे से जूझ रहे लोग.

शरीर में विटामिन डी की कमी के बड़े नुकसान | Side Effects of Vitamin D Deficiency in the Body

1. हड्डियों की कमजोरी और दर्द

विटामिन D की कमी से कैल्शियम का अवशोषण कम होता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. इससे पीठ, घुटनों और पैरों में दर्द बना रहता है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है.

2. मांसपेशियों में कमजोरी और क्रैम्प्स

शरीर में विटामिन D की कमी से मसल्स कमजोर हो जाती हैं, जिससे चलने-फिरने में दिक्कत होती है. थकान और सुस्ती लगातार बनी रहती है.

3. इम्यूनिटी कमजोर होना

विटामिन डी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है. इसकी कमी से शरीर जल्दी संक्रमण पकड़ता है और बार-बार बीमार पड़ने की संभावना बढ़ जाती है.

4. मानसिक स्वास्थ्य पर असर

विटामिन D की कमी से डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और उदासी महसूस हो सकती है. यह मूड स्विंग्स और नींद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है.

5. वजन बढ़ना और मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाना

शरीर में विटामिन D की कमी से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, जिससे वजन बढ़ता है और बार-बार भूख लगती है.

6. चोटों का देर से ठीक होना

शरीर में विटामिन D की कमी होने पर घाव या चोटें जल्दी से ठीक नहीं होतीं हैं, जिससे रिकवरी टाइम बढ़ जाता है.

इन बातों का रखें ख्याल:

मेथी का सेवन सीमित मात्रा में करें, ज्यादा मात्रा से गैस या एसिडिटी हो सकती है.

अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, तो डॉक्टर से सलाह लेकर ही मेथी का नियमित सेवन शुरू करें.

विटामिन D की कमी की पुष्टि के लिए 25(OH)D टेस्ट कराना जरूरी है.

मेथी सिर्फ एक मसाला नहीं, बल्कि आपकी सेहत का साथी है. अगर आप सर्दियों में धूप नहीं ले पा रहे हैं या विटामिन D की कमी महसूस कर रहे हैं, तो मेथी को अपनी डाइट में शामिल करें. यह आसान, सस्ता और असरदार तरीका है जिससे आप अपनी हड्डियों, इम्यूनिटी और एनर्जी को बेहतर बना सकते हैं.

