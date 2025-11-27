विज्ञापन
विशेष लिंक

फैट से फिट होने के लिए नाश्ते में खा लें ये 1 चीज, मोम की तरह बह जाएगी शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी

Weight Loss Breakfast: अगर आप भी अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं और ठंड के मौसम में इसे कम करना चाहते हैं तो एवोकाडो को डाइट में इस तरह से शामिल कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
फैट से फिट होने के लिए नाश्ते में खा लें ये 1 चीज, मोम की तरह बह जाएगी शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी
Avocado For Weight Loss: मोटापा कम करने के लिए नाश्ते में क्या खाएं.

Avocado For Weight Loss: आज के समय में मोटापा एक बड़ी समस्या में से एक है. दरअसल मोटापा न सिर्फ आपके लुक्स को खराब करने का काम करता है बल्कि, शरीर को कई बीमारियों का घर भी बना देता है. अगर आप भी अपने वजन को कम करने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो नाश्ते में एवोकाडो को शामिल कर सकते हैं. नाश्ता हमारे दिन का सबसे जरूरी मील माना जाता है. क्योंकि रात भर के खाली पेट के बाद हम नाश्ता करते हैं. इसलिए नाश्ते में हमेशा हेल्दी चीजों को शामिल करना चाहिए. तो चलिए जानते हैं वजन को कम करने के लिए नाश्ते में कैसे शामिल करें एवोकाडो.

एवोकाडो एक ऐसा फल है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. एवोकाडो में हाई फैटी एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, फाइबर, मिनरल्स और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मददगार है. एवोकाडो का सेवन करने से वजन को कम किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- 15 दिन तक रोजाना खाली पेट लौंग का पानी पीने से कौन सी बीमारियां दूर होती हैं?

Latest and Breaking News on NDTV

वजन घटाने के लिए कैसे खाएं एवोकाडो- (How To Consume Avocado For Weight Loss)

1. सलाद के साथ-

वजन को कम करने के लिए आप एवोकाडो को सलाद में शामिल कर सकते हैं. सलाद का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. एवोकाडो में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो आपकी भूख को शांत करता है और आपकी कैलोरी को कम करने में मदद कर सकता है. सलाद बनाने के लिए आप एवोकाडो को धोकर साफ करके छील लें और इसके छोटे-छोटे पीस कर लें. इसमें पनीर के क्यूब्स, गाजर और खीरा को शामिल कर काला नमक एड कर मजे ले सकते हैं.

2. सूप बनाकर-

ठंड के मौसम में सूप का सेवन काफी गणकारी माना जाता है. अगर आप स्वाद के साथ सेहतमंद और वजन को कम करना चाहते हैं तो इस सूप का सेवन आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है. एवोकाडो से बना सूप शरीर के फैट को कम करने में मददगार है. 

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Avocado Reduce Belly Fat Fast, Vajan Ghatane Ke Liye Nashta, Avocado Salad For Weight Loss, Avocado Soup For Weight Loss, Avocado For Weight Loss, Avocado Benefits, Avocado Recipe, Avocado Khane Ke Fayde
Get App for Better Experience
Install Now