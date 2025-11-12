विज्ञापन
फ्री में कैसे दूर होगी Vitamin D की कमी ? ना इंजेक्शन और ना ही सप्लीमेंट, ये है सबसे आसान तरीका

विटामिन डी की कमी को दूर करना मुश्किल नहीं है. बस थोड़ी सी धूप, सही खाना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह आपका जीवन बदल सकती है. आज से ही 15 मिनट धूप लेना शुरू करें और स्वस्थ रहें.

अगर आप किसी वजह से धूप में नहीं जा पाते, तो खाने की मदद से भी इसकी कमी दूर कर सकते हैं.

Vitamin D ki kami kaise kare pori : आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी और काम के तनाव के चक्कर में सही डाइट नहीं ले पाते हैं. यही वजह है कि भारत में भी लाखों लोग विटामिन डी की कमी (Vitamin D Deficiency) से जूझ रहे हैं. जोकि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है. यह हमारी हड्डियों और इम्यूनिटी को मजबूती पहुंचाता है. ऐसे में आइए जानते हैं विटामिन डी की कमी पूरी करने का सबसे आसान और सस्ता तरीका. इसमें आपको कोई इंजेक्शन और सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

सूरज की रोशनी विटामिन डी का रिच सोर्स - Sunlight is a rich source of Vitamin D

विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है सूरज की रोशन. जब आपकी त्वचा सूरज की किरणों के संपर्क में आती है, तो शरीर अपने आप विटामिन डी बनाने लगता है. अब सवाल उठता है कि कितनी देर धूप में बैठने से आपको पर्याप्त विटामिन डी मिल जाएगा. 

विटामिन डी के लिए कितनी देर धूप में बैठें - How long should you spend in the sun for Vitamin D

रोजाना सुबह 10 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद, सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए धूप में बिताएं इससे आपके शरीर को पर्याप्त विटामिन डी आसानी से मिल जाएगा.

खाने-पीने में करें ये बदलाव 

अगर आप किसी वजह से धूप में नहीं जा पाते, तो खाने की मदद से भी इसकी कमी दूर कर सकते हैं-

  • सैल्मन और मैकेरल जैसी मछलियों में डी-विटामिन भरपूर होता है.
  • कुछ तरह के मशरूम भी विटामिन डी का अच्छा सोर्स होते हैं.
  • दूध, दही और पनीर, खासकर अगर वे विटामिन डी से फोर्टिफाइड (मिलावट) किए गए हों.
  • अंडे की जर्दी (पीला हिस्सा)थोड़ी मात्रा में विटामिन डी इसमें भी मिलता है.

हां, अगर  जांच में पता चले कि आपके शरीर में विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ धूप और खाने से काम नहीं चलेगा. ऐसे में डॉक्टर आपको विटामिन डी के कैप्सूल या सप्लीमेंट्स लेने की सलाह दे सकते हैं. याद रखें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें, अपनी मर्जी से नहीं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

