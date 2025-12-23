9 में से 6 दिन शराब के नशे में डूबी रही इंग्लिश टीम, कभी सड़क किनारे तो कभी नूसा बीच पर बिताई़ रातें, फोटो

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बार फिर से 'द एशेज' सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम की चारो तरफ जमकर आलोचना हो रही है. इस बीच एक ऐसी भी खबर सामने आ रही है. जिसपर विश्वास करना काफी मुश्किल है. मगर बीबीसी की रिपोर्ट में जो दावा किया गया है. उसे झुठलाया भी नहीं जा सकता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों ने दूसरे और तीसरे एशेज टेस्ट के बीच मिले नौ दिनों के गैप में छह दिन शराब पीकर बिताए थे. परिणाम यह रहा कि उन्हें निर्णायक मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा और वह सीरीज भी गंवा बैठे.

मामले की टीम प्रबंधन करेगी जांच

इस खबर के सामने आने के बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) एक्शन में आ गया है. बताया जा रहा कि टीम प्रबंधन इस मामले की गहनता से जांच करेगी.

खिलाड़ियों ने नूसा बीच पर बिताईं थी चार रातें

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला चार से सात दिसंबर के बीच ब्रिस्बेन में खेला गया था. जहां इंग्लिश टीम को 8 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था.

दूसरे टेस्ट की समाप्ति के बाद तीसरे टेस्ट के आगाज में खिलाड़ियों को नौ दिन का गैप मिला था. जहां इंग्लिश खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड शहर में स्थित नूसा बीच रिसॉर्ट में चार रातें बिताईं थी.

रिपोर्ट के मुताबिक टीम के कुछ सदस्यों ने दूसरे टेस्ट के बाद ब्रिस्बेन में दो दिन शराब पीने में बिताए और फिर नूसा में भी चार दिन ऐसे ही करते हुए गुजारे. जिससे यह छुट्टी एक तरह से 'बैचलर पार्टी' में बदल गई.

यही नहीं रिपोर्ट में इस बात का भी दावा किया गया है कि कई खिलाड़ियों को सड़क किनारे शराब पीते हुए पाया गया था. समुद्र के किनारे आयोजित किए गए सामूहिक दौड़ में केवल तीन खिलाड़ियों ने ही हिस्सा लिया. जबकि यहां टीम के सभी खिलाड़ियों को शामिल होना था.

रॉब की ने खिलाड़ियों का किया बचाव

हालांकि, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक रॉब की ने इस मामले में खिलाड़ियों का बचाव किया है. मगर साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि उन रिपोर्टों की जांच की जाएगी. जिनमें कहा गया है कि खिलाड़ियों ने अपना समय शराब पीने में बिताया था.

