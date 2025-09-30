Vitamin B12 की कमी है और ले रहे हैं सप्लीमेंट्स, तो जानिए कितनी मात्रा में और कब तक विटामिन बी12 लेना सेफ है

Vitamin B12 Deficiency: हमारी सेहत के लिए कुछ विटामिन बहुत जरूरी होते हैं. इन्हीं में से एक है विटामिन B12, जिसे कोबालामिन भी कहा जाता है. यह विटामिन शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं (Red blood cells) के निर्माण, DNA बनाने और नसों को स्वस्थ बनाए रखने का काम करता है. इसकी कमी होने पर शरीर में कई तरह की परेशानियां सामने आ सकती हैं. अक्सर शाकाहारी या वेगन डाइट लेने वाले लोगों में इसकी कमी ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि यह विटामिन मुख्य रूप से मांस, मछली, अंडे और डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या रोजाना विटामिन B12 सप्लीमेंट लेना सही है और इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? आइए इस बारे में जानते हैं.

क्यों जरूरी है विटामिन B12? (Why Vitamin B12 is Important?)

विटामिन B12 शरीर को एनर्जी देता है और थकान या कमजोरी को कम करता है. इसके अलावा यह होमोसिस्टीन नाम के अमीनो एसिड के लेवल को कंट्रोल करता है, जो हार्ट के लिए भी फायदेमंद है. अगर शरीर में यह विटामिन कम हो जाए तो थकान, चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द, भूख कम लगना, वजन घटना या झुनझुनी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं. लंबे समय तक इसकी कमी रहने पर याददाश्त और मूड पर भी असर पड़ सकता है.

क्या रोज सप्लीमेंट लेना ठीक है?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर शरीर में विटामिन B12 की कमी है तो रोजाना इसका सप्लीमेंट लिया जा सकता है. यह पानी में घुलने वाला विटामिन है. मतलब शरीर को जितना चाहिए उतना ले लेता है और जो ज्यादा होता है वह पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है. आम तौर पर मार्केट में मिलने वाले सप्लीमेंट की खुराक करीब 1000 माइक्रोग्राम रोजाना तक हो सकती है. अच्छी बात यह है कि विटामिन B12 की ज्यादा मात्रा से शरीर को नुकसान नहीं होता. इसी वजह से इसकी कोई सेफ लिमिट यानी सुरक्षित सीमा तय नहीं की गई है.

किन बातों का ध्यान रखें

सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

अगर बॉडी में B12 का स्तर सामान्य हो जाए तो खुराक घटाई जा सकती है.

जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्स की दवाएं या मेटफॉर्मिन जैसी दवाएं दी जा रही हैं, उनमें B12 का अवशोषण (Absorption) प्रभावित हो सकता है.

साइड इफेक्ट

हालांकि यह विटामिन सुरक्षित माना जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा डोज लेने पर कुछ लोगों को मतली, सिरदर्द, हल्का चक्कर या स्किन पर रैश जैसी समस्याएं हो सकती हैं. ये आम तौर पर हल्के और अस्थायी साइड इफेक्ट होते हैं.

किसे इस विटामिन की जरूरत पड़ सकती है?

शाकाहारी और वीगन लोग जिन्हें डाइट से पर्याप्त B12 नहीं मिलता.

बुजुर्ग जिनमें विटामिन B12 एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है.

ऐसे लोग जो नियमित रूप से कुछ दवाएं लेते हैं जो B12 को कम करती हैं.

रोजाना विटामिन B12 सप्लीमेंट लेना ज्यादातर लोगों के लिए सुरक्षित है, खासकर उन लोगों के लिए जिनमें इसकी कमी है. लेकिन इसकी सही डोज क्या होनी चाहिए, यह तय करने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है.

कौन सी वेज चीज में पाया जाता है विटामिन बी12

आपको बता दें कि मूंग दाल में विटामिन बी12 पाया जाता है. आइए जानते हैं इसका सेवन कैसे करना है.

बता दें कि आप रात को सोने से पहले एक कप मूंग दाल को अच्छी तरह से धोकर साफ कर लें और पानी में भिगोकर रख दें. सुबह दाल अच्छे से भीग जाएगी तो आप इस पानी का सेवन कर लें. इसके अलावा आप बची हुई दाल को प्याज, नींबू डालकर इसका सेवन कर सकते हैं.

