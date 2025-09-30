परफेक्ट रोटी बनाने का आसान तरीका। Perfect Roti Making Techniques

Soft Roti Tips Making: रोटी हर भारतीय घर में हर दिन बनाई और खाई जाती है. लेकिन रोटी की असली पहचान उसके स्वाद और सॉफ्टनेस से होती है. कई लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगी की उनकी रोटी सॉप्ट नहीं बनती है. दरअसल जैसे हलवे की असली पहचान उसके स्वाद में होती है. इसी तरह, रोटी का स्वाद तभी बढ़ता है, जब आटा सही से गुथा हो, जब तक आप आटे को सही से नहीं गूथेंगे, तब आपकी रोटी का स्वाद अच्छा नहीं आएगा. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सॉफ्ट रोटी कैसे बनाएं. तो चलिए बिना किसी देरी के रोटी को सॉप्ट बनाने का तरीका जानते हैं.

रोटी को सॉफ्ट कैसे बनाएं- (Tips to Make Soft Roti)

1. रोटी को सॉफ्ट बनाने के लिए जब भी आप आटा गूंथने बैठे, तो याद रखें कि पानी एक साथ नहीं डालना है. उसे धीरे- धीरे डालिए और हल्के हाथों से आटा गुथना शुरू कीजिए. फिर हथेली का इस्तेमाल करके आटे को लोचदार बनाइए. बता दें, आटा जितना लचीला होगा, उतना ही सॉफ्ट होता जाएगा.

2. अपनी रोटियों को सॉप्ट बनाने के लिए नरम और ज्यादा लचीला आटा बनाने के लिए, आपके गेहूं के आटे की गुणवत्ता बेहद अहम होती है. ऐसे में मिलावटी गेहूं के आटे का इस्तेमाल न करने की सलाह दी जाती है.

3. सॉफ्ट रोटी बनाने के लिए आटा गूंथने के बाद सीधे रोटी न बनाए. एक सूती कपड़े या ढक्कन से ढक कर कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रख दें. इस दौरान आटे को पानी और ग्लूटेन को पूरी तरह सोखने का मौका मिलता है, जिससे आटा पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाता है.

4. अगर आप भी रोटी को लंबे समय तक सॉफ्ट रखना चाहते हैं तो आटा गूंथने के लिए पानी और गेहूं का आटा मुख्य सामग्री होती है, लेकिन आप इसे नरम और लचीला बनाना चाहते हैं तो थोड़ा तेल मिलाएं. आटे में थोड़ा सा तेल डालने से कोई नुकसान नहीं होगा. घी या जैतून के तेल की कुछ बूंदें रोटी के स्वाद को बढ़ाती है और उसे लंबे समय तक मुलायम बनाए रखती है.

