विज्ञापन
विशेष लिंक

महंगे प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट नहीं, बस एक प्लेट खाएं ये स्पेशल मोमो, मिलेगा 24 ग्राम प्रोटीन 6 ग्राम फाइबर

Palak Patta Corn Momos: अगर आप भी मोमो खाने के शौकीन हैं, तो एक बार जरूर ट्राई करें प्रोटीन रिच पालक पस्ता कॉर्न मोमो, स्वाद और सेहत से हैं भरपूर.

Read Time: 3 mins
Share
महंगे प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट नहीं, बस एक प्लेट खाएं ये स्पेशल मोमो, मिलेगा 24 ग्राम प्रोटीन 6 ग्राम फाइबर
Palak Patta Corn Momos: प्रोटीन के लिए मोमो खाएं. (Credit: Screenshot From nehadeepakshah Instagram)

High Protein Palak Patta Corn Momos: मोमो का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. छोटे से लेकर बड़े तक शाम के समय सबसे ज्यादा मोमो खाना पसंद करते हैं. लेकिन मैदा से बने होने के कारण इनका सेवन सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आप अपने फेवरेट फूड का मजा ले सकते हैं, वो भी मैदा की चिंता किए बिना. जी हां आपने सही सुना. क्योंकि हम आपको बिना मैदा के हेल्दी और प्रोटीन रिच मोमो की रेसिपी बता रहे हैं. इसे nehadeepakshah ने अपने इंस्ट्राग्राम पर शेयर किया है, तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं. 

Latest and Breaking News on NDTV

कितना क्या पाया जाता है- 

  • कैलोरी - 330 
  • प्रोटीन - 24 ग्राम
  • फाइबर - 6 ग्राम

कैसे बनाएं पालक पत्ता कॉर्न मोमो- (How To Make Palak Patta Corn Momos)

सामग्री-

  • 30 पालक के पत्ते
  • 100 ग्राम स्वीट कॉर्न
  • 100 ग्राम लो फैट पनीर
  • 30 ग्राम चीज़
  • नमक, 
  • काली मिर्च 
  • रेड चिल्ली फ्लेक्स
  • 1 हरी मिर्च
  • थोड़ा हरा प्याज
  • अपनी पसंद के हर्ब 
  • कुछ अनार

विधि-

  1. इस मोमो को बनाने के लिए सबसे पहले कॉर्न को ब्लांच करके क्रश कर लें. 
  2. फिर इसमें मैश करके पनीर, चीज, नमक, रेड चिल्ली फ्लेक्स, हरी मिर्च, स्प्रिंग अनियन डालें और मिक्स कर लें.
  3. फिर पालक के पत्तों को अच्छे साफ कर लें और उबलते पानी में सेंकड के लिए डूबोना है.
  4. फिर एक गोल चम्मच पर पालक के पत्ते रखना है और बीच में इसमें पनीर वाली फिलिंग भरना है और चारों तरफ से मोमो को पैक कर दें.
  5. इसके बाद 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इन मोमो को स्टीम करना है ताकी चीज मेल्ट हो जाए.
  6. अनार से गार्निश कर चटनी के साथ सर्व करें.

स्पेशल टिप-

  • पालक के पत्तों को ज़्यादा न पकाएं, बस उन्हें उबलते पानी में डुबोकर निकाल लें.
  • मोमो बनने के बाद, उन्हें तेज़ आंच पर 4 से 5 मिनट तक भाप में पकाएं.

ये भी पढ़ें- स्वाद में मखमली, शरीर के लिए जहर! जानें मैदा कैसे पहुंचाता है शरीर को नुकसान

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Low Calorie Palak Patta Corn Momos, No Maida Flour Momo, 24 Gram Protein Intake Without Protein Powders And Supplements, Protein Rich Momo, High Protein Palak Patta Corn Momos
Get App for Better Experience
Install Now