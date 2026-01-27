महंगे प्रोटीन पाउडर और सप्लीमेंट नहीं, बस एक प्लेट खाएं ये स्पेशल मोमो, मिलेगा 24 ग्राम प्रोटीन 6 ग्राम फाइबर

High Protein Palak Patta Corn Momos: मोमो का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. छोटे से लेकर बड़े तक शाम के समय सबसे ज्यादा मोमो खाना पसंद करते हैं. लेकिन मैदा से बने होने के कारण इनका सेवन सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता है. लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि आप अपने फेवरेट फूड का मजा ले सकते हैं, वो भी मैदा की चिंता किए बिना. जी हां आपने सही सुना. क्योंकि हम आपको बिना मैदा के हेल्दी और प्रोटीन रिच मोमो की रेसिपी बता रहे हैं. इसे nehadeepakshah ने अपने इंस्ट्राग्राम पर शेयर किया है, तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कितना क्या पाया जाता है-

कैलोरी - 330

प्रोटीन - 24 ग्राम

फाइबर - 6 ग्राम

कैसे बनाएं पालक पत्ता कॉर्न मोमो- (How To Make Palak Patta Corn Momos)

सामग्री-

30 पालक के पत्ते

100 ग्राम स्वीट कॉर्न

100 ग्राम लो फैट पनीर

30 ग्राम चीज़

नमक,

काली मिर्च

रेड चिल्ली फ्लेक्स

1 हरी मिर्च

थोड़ा हरा प्याज

अपनी पसंद के हर्ब

कुछ अनार

विधि-

इस मोमो को बनाने के लिए सबसे पहले कॉर्न को ब्लांच करके क्रश कर लें. फिर इसमें मैश करके पनीर, चीज, नमक, रेड चिल्ली फ्लेक्स, हरी मिर्च, स्प्रिंग अनियन डालें और मिक्स कर लें. फिर पालक के पत्तों को अच्छे साफ कर लें और उबलते पानी में सेंकड के लिए डूबोना है. फिर एक गोल चम्मच पर पालक के पत्ते रखना है और बीच में इसमें पनीर वाली फिलिंग भरना है और चारों तरफ से मोमो को पैक कर दें. इसके बाद 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इन मोमो को स्टीम करना है ताकी चीज मेल्ट हो जाए. अनार से गार्निश कर चटनी के साथ सर्व करें.

स्पेशल टिप-

पालक के पत्तों को ज़्यादा न पकाएं, बस उन्हें उबलते पानी में डुबोकर निकाल लें.

मोमो बनने के बाद, उन्हें तेज़ आंच पर 4 से 5 मिनट तक भाप में पकाएं.

