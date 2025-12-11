पेट और कमर के पास लटक रही है चर्बी, खराब हो गया बॉडी शेप? ये 5 अनाज की रोटी सारी चर्बी मक्खन की तरह देंगी पिघला

Pet ki charbi kaise kare kam : अगर आप वाकई में अपना वजन तेजी (Fast weight loss tips) से कम करना चाहते हैं, तो आपको रोटी छोड़ने की नहीं, बल्कि 'अनाज' बदलने की जरूरत है. कई लोग सोचते हैं कि रोटी खाने से वजन बढ़ता है, इसलिए वे रोटी खाना छोड़ देते हैं. पर यकीन मानिए, आपको बस अपने गेहूं के आटे को कुछ जादुई अनाजों के साथ बदलना है. यहां हम आपको 5 ऐसे 'सुपर ग्रेन' यानी अनाजों के बारे में बता रहे हैं, जिनकी रोटी न सिर्फ स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि पेट की चर्बी को मक्खन की तरह पिघलाने में मददगार है. आइए जानते हैं उन रोटियों के बारे में.

वजन घटाने के लिए कौन सी रोटी खाएं - Which type of bread should you eat for weight loss?

रागी को अब पूरी दुनिया में सुपरफूड माना जाता है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है. फाइबर का मतलब है कि इसे खाने के बाद आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती. जब पेट भरा रहेगा, तो आप बार-बार समोसे-चिप्स जैसे स्नैक्स नहीं खाएंगे. इससे कैलोरी अपने आप कम होगी और वजन घटने लगेगा. इसके अलावा, रागी में कैल्शियम भी बहुत होता है जो आपकी हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाता है.

सर्दियों में बाजरे की रोटी और गुड़ खाने का मजा ही अलग है. बाजरा सिर्फ शरीर को गर्म नहीं रखता, बल्कि यह आपके पाचन (Digestion) को भी सुधारता है. बाजरे में ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो धीरे-धीरे पचते हैं. इसका फायदा यह है कि शरीर को लगातार ऊर्जा मिलती रहती है, थकान नहीं होती और ब्लड शुगर भी कंट्रोल में रहता है, जिससे आपका वजन काबू में रहता है.

अगर आपको गेहूं की रोटी खाने के बाद पेट फूला हुआ (Bloating) या भारीपन महसूस होता है, तो ज्वार आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है. यह ग्लूटेन-फ्री होता है और पचने में बहुत ही हल्का होता है. ज्वार की रोटी खाने से आपका मेटाबॉलिज्म (Metabolism) यानी पाचन की गति तेज होती है. जब मेटाबॉलिज्म तेज होता है, तो शरीर में जमा फैट जल्दी बर्न होता है.

वजन घटाने के लिए जौ (Barley) को सबसे बेहतरीन अनाज माना जाता है. इसका सबसे बड़ा काम है शरीर से ज्यादा पानी (Water Retention) को बाहर निकालना, जिससे शरीर की सूजन कम होती है. जौ की रोटी खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है. खासकर, पेट और कमर की जिद्दी चर्बी कम करने में यह बहुत असरदार है.

अगर आप सिर्फ चने के आटे (बेसन) की रोटी नहीं बना सकते, तो इसे थोड़े से गेहूं या जौ के आटे में मिलाकर बनाएं. इस रोटी को 'मस्सी रोटी' भी कहा जाता है, जो स्वाद में बहुत लाजवाब होती है. चने में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है. याद रखें, वजन घटाने के लिए जितना ज्यादा प्रोटीन आप लेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी मांसपेशियां सही होंगी और शरीर फैट की बजाय मसल्स बनाना शुरू करेगा.

एक छोटा-सा बदलाव

सबसे जरूरी बात, आपको अपनी डाइट पूरी तरह बदलने की जरूरत नहीं है. शुरुआत में आप इन अनाजों के आटे को अपने गेहूं के आटे में मिलाकर खा सकते हैं (जैसे 70% गेहूं + 30% रागी/जौ). धीरे-धीरे आप गेहूं की मात्रा कम कर सकते हैं. बस यह छोटा-सा बदलाव करें और देखें कि कैसे आपकी सेहत और वजन में बहुत बड़ा फर्क नजर आने लगता है.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)