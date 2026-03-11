विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE
30 minutes ago
नई दिल्ली:

संसद का बजट सत्र अपने दूसरे चरण में प्रवेश करते ही तूफानी होता दिख रहा है. बुधवार को लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामे के आसार हैं. जानकारी के अनुसार, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बहस में हिस्सा ले सकते हैं.

118 सांसदों ने किया था प्रस्ताव पर हस्ताक्षर

विपक्ष ने फरवरी 2026 में ही यह अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिस पर 118 सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे. विपक्ष का आरोप है कि ओम बिरला ने लोकसभा में पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्यवाही चलाई और कई मौकों पर विपक्षी नेताओं को बोलने का अवसर नहीं दिया.

सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि बिरला ने हमेशा संवैधानिक दायित्वों का पालन किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले साफ कर चुके हैं कि ओम बिरला ने सभी पक्षों को साथ लेकर चलने की कोशिश की है.

यह भी पढ़ें- किसान की बेटी की शादी में पहुंचे राहुल गांधी, दूध के साथ खाया चूरमा, गिफ्ट में दिया 55 इंच का TV

कल भी तीखी नोकझोंक, आज फिर घमासान तय

मंगलवार को सदन में तीखी बहस हुई और बार-बार स्थगन के कारण कार्यवाही बाधित रही. विपक्ष ने सरकार पर स्पीकर को 'सरकार की आवाज' बनाने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने विपक्ष को नियमों की अनदेखी के लिए घेरा. कई विपक्षी सांसदों ने प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए, वहीं जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा.

10 घंटे की बहस, फिर वोटिंग

लोकसभा सचिवालय के अनुसार प्रस्ताव पर 10 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है, जिसके बाद वोटिंग होगी. प्रस्ताव पारित कराने के लिए विपक्ष को साधारण बहुमत (Simple Majority) चाहिए. हालांकि एनडीए का स्पष्ट बहुमत देखते हुए इसे पारित कराना विपक्ष के लिए बेहद कठिन माना जा रहा है.
 

Mar 11, 2026 12:45 (IST)
Link Copied
Share

Parliament LIVE Updates: कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया- भड़क उठे राहुल

लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर चल रही बहस बुधवार को बेहद तीखी हो गई, जब राहुल गांधी ने सरकार पर लोकतंत्र को दबाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह चर्चा सिर्फ स्पीकर पर नहीं, बल्कि लोकतंत्र और वक्तव्य की स्वतंत्रता पर है.

 

इस पर राहुल गांधी ने कहा, 'कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया, लेकिन हमें लगातार बोलने से रोका गया. पिछली बार मैंने प्रधानमंत्री के ‘कॉम्प्रोमाइज’ का मुद्दा उठाया, जिसके बाद मुझे बोलने नहीं दिया गया. सदन देश का प्रतिनिधित्व करता है और इतिहास में पहली बार विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया.'

Mar 11, 2026 12:42 (IST)
Link Copied
Share

Parliament LIVE Update: अविश्वास प्रस्ताव को 'टूल' नहीं बनाया जाना चाहिए- रविशंकर प्रसाद

लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला को हटाने के विपक्षी प्रस्ताव पर आज औपचारिक डिबेट की शुरुआत हो गई. बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा कि आजादी के बाद इतने वर्षों में यह केवल दूसरी बार है जब स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है. उनके मुताबिक, स्पीकर के पद और अविश्वास प्रस्ताव को 'टूल' नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि स्पीकर हाउस के प्रति जवाबदेह हैं और उनकी डिग्निटी सर्वोपरि है.

 

Mar 11, 2026 12:36 (IST)
Link Copied
Share

Loksabha LIVE Updates: देश में पहली बार LoP को बोलने से रोका गया है- राहुल गांधी

लोकसभा में चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष द्वारा बार बार अपना नाम लिए जाने पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भड़क उठे. उन्होंने कहा है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया गया. और बार बार मेरा नाम लिया जा रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि मुझे बार-बार स्पीकर ने बोलने से रोका. ये सदन पूरे देश का है. राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं. इस मामले पर रविशंकर प्रसाद बोलने खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देश ने कभी समझौता स्वीकार नहीं किया. मैं गर्व के साथ कहता हूं कि पीएम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए. 

Mar 11, 2026 12:28 (IST)
Link Copied
Share

Parliament LIVE Session: स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू, संसद में भरपूर हंगामा जारी

संसद में जोरदार हंगामे के बीच बुधवार सुबह लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. विपक्ष ने एलपीजी किल्लत, आर्थिक मुद्दों और अन्य विषयों पर सरकार को घेरते हुए नारेबाज़ी की, जिसके चलते स्पीकर की कुर्सी को कार्यवाही रोकनी पड़ी.

 

स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू, भाजपा का विपक्ष पर हमला

स्थगन के बाद दोबारा कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा सांसद रवि शंकर प्रसाद ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि विपक्ष सिर्फ़ हंगामा कर रहा है और सदन को चलने नहीं दे रहा. इसके बाद सदन में चर्चा आगे बढ़ाई गई, हालांकि विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा और हंगामा जारी रहने के आसार बने हुए हैं.

Mar 11, 2026 12:26 (IST)
Link Copied
Share

Parliament Session Live: रसोई गैस की किल्लत पर विपक्ष का हंगामा, प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन में शामिल

देश में रसोई गैस की कमी को लेकर बुधवार को संसद परिसर में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुईं, जहां विपक्षी नेताओं ने गैस संकट के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया.

Mar 11, 2026 11:52 (IST)
Link Copied
Share

स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग

लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज वोटिंग होगी. 

Mar 11, 2026 10:41 (IST)
Link Copied
Share

जयराम रमेश ने किरेन रिजिजू पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने X पर लिखा- कल लोकसभा में अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर हुई बहस में संसदीय कार्य मंत्री ने गर्व से दावा किया कि बहस के लिए 10 घंटे आवंटित किए गए हैं, जबकि दिसंबर 1954 में इसी तरह के प्रस्ताव के लिए केवल 2.5 घंटे ही निर्धारित किए गए थे. वे यह बताना भूल गए कि -

1. 18 दिसंबर 1954 को स्वयं प्रधानमंत्री बहस में उपस्थित थे और उन्होंने बहस में भाग लिया था.

2. 18 दिसंबर 1954 को बोलते हुए जवाहरलाल नेहरू ने सदन की अध्यक्षता कर रहे उपसभापति से अनुरोध किया था कि अधिकांश समय विपक्ष को आवंटित किया जाए.

3. जब 18 दिसंबर 1954 को लोकसभा में प्रस्ताव पेश किया गया था, तब 489 सांसदों वाले सदन में कांग्रेस के 364 सांसद थे.

4. 18 दिसंबर 1954 को (और बाद में 1966 और 1987 में भी) लोकसभा में अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव पर बहस के दौरान उपाध्यक्ष अध्यक्ष की कुर्सी पर उपस्थित थे. मध्य वर्ष 2019 से लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं है, जो संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है.

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Parliament Budget Session, Parliament LIVE Updates, Parliament Updates, Uproar In Loksabha, No Confidence Against Birla
Get App for Better Experience
Install Now