सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए जिससे यूरिक एसिड कम हो जाए?

What Is The Best Food To Reduce Uric Acid: गलत खानपान, कम पानी पीना, जंक फूड का ज्यादा सेवन या बदलते लाइफस्टाइल के कारण यूरिक एसिड का बढ़ना आम है, यह जोड़ों में दर्द, सूजन, जलन और चलने-फिरने में तकलीफ का कारण भी बनता है. इसे कंट्रोल में रखने के लिए अगर समय रहते अपनी डाइट पर ध्यान दिया जाए, तो यह गठिया जैसी गंभीर समस्या से बचा सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकते हैं .

यूरिक एसिड कम करने के लिए क्या खाना चाहिए?

खीरा: खीरा फाइबर से भरपूर होता है. यह शरीर में जमा टॉक्सिन को बाहर निकालकर यूरिक एसिड को घटाने में मदद कर सकता है. आप चाहें, तो इसे सलाद के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

अलसी के बीज: अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं. इसको रेगुलर खाने से शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है.

सेब: सेब में पेक्टिन नामक फाइबर पाया जाता है जो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में सहायता कर सकता है. इतना ही नहीं, सेब का सिरका भी शरीर को अल्कलाइन बनाकर यूरिक एसिड कम कर सकता है.

चेरी: चेरी, खासकर तीखी चेरी, एंथोसायनिन से भरपूर होती हैं, जिनमें सूजन-रोधी और यूरिक एसिड कम करने वाले गुण पाए जाते हैं. नियमित रूप से चेरी खाने से गठिया के प्रकोप में काफी कमी आ सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)