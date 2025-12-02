विज्ञापन
विशेष लिंक

सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए जिससे यूरिक एसिड कम हो जाए?

What Is The Best Food To Reduce Uric Acid: हम आपको कुछ ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकते हैं .

Read Time: 2 mins
Share
सुबह खाली पेट क्या खाना चाहिए जिससे यूरिक एसिड कम हो जाए?
यूरिक एसिड के मरीज के लिए सबसे अच्छा खाना कौन सा है?

What Is The Best Food To Reduce Uric Acid: गलत खानपान, कम पानी पीना, जंक फूड का ज्यादा सेवन या बदलते लाइफस्टाइल के कारण यूरिक एसिड का बढ़ना आम है, यह जोड़ों में दर्द, सूजन, जलन और चलने-फिरने में तकलीफ का कारण भी बनता है. इसे कंट्रोल में रखने के लिए अगर समय रहते अपनी डाइट पर ध्यान दिया जाए, तो यह गठिया जैसी गंभीर समस्या से बचा सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे सुपरफूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकते हैं .

यूरिक एसिड कम करने के लिए क्या खाना चाहिए?

खीरा: खीरा फाइबर से भरपूर होता है. यह शरीर में जमा टॉक्सिन को बाहर निकालकर यूरिक एसिड को घटाने में मदद कर सकता है. आप चाहें, तो इसे सलाद के रूप में अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें:  कीवी खाने से कौन-कौन सी बीमारी ठीक होती है?

अलसी के बीज: अलसी के बीज ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो सूजन और जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं. इसको रेगुलर खाने से शरीर से अतिरिक्त यूरिक एसिड को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है.

सेबसेब में पेक्टिन नामक फाइबर पाया जाता है जो यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में सहायता कर सकता है. इतना ही नहीं, सेब का सिरका भी शरीर को अल्कलाइन बनाकर यूरिक एसिड कम कर सकता है.

चेरी: चेरी, खासकर तीखी चेरी, एंथोसायनिन से भरपूर होती हैं, जिनमें सूजन-रोधी और यूरिक एसिड कम करने वाले गुण पाए जाते हैं. नियमित रूप से चेरी खाने से गठिया के प्रकोप में काफी कमी आ सकती है.

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
How To Control High Uric Acid, Uric Acid Kyu Badhta Hai, How To Control Uric Acid, Uric Acid Badhne Par Kya Khana Chaiye, Uric Acid Badhne Par Kya Nahi Khana Chaiye
Get App for Better Experience
Install Now