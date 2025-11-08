Uric Acid को नेचुरली कैसे कम करें, Doctor ने बताया यूरिक एसिड बढ़ने पर क्या खाएं और क्या नहीं

Natural Ways to Control High Uric Acid: नॉर्मल कंडीशन में हमारी किडनीज हमारे ब्लड से अधिक यूरिक एसिड अपने आप यूरिन में बाहर निकाल देती थी, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ने लगता है तो किडनी में किडनी स्टोंस जैसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने लगती हैं. इसके अलावा अधिक यूरिक एसिड की वजह से गाउट्स भी हो सकता है. गाउट एक प्रकार का आर्थराइटिस है वो तब बनता है जब जॉइंट्स में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं. ये बहुत ही पेनफुल है, इससे जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दर्द और सूजन हो जाती है. यूरिक एसिड को कम करने के लिए डॉक्टर हंसाजी ने 3 प्रभावी उपाय बताए हैं जो नेचुरली हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद करेंगे. तो चलिए जानते हैं क्या हैं वो तरीके.

हाई यूरिक एसिड को नेचुरली कैसे कम करें ( Uirc Acid Badh Gaya Hai To Kaise Kam Kare)

खूब पानी पिएं

यूरिक एसिड के लेवल्स को बनाए रखने के लिए अच्छे हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है. इसलिए आप पूरे दिन में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर में जमा यूरिक एसिड यूरिन के जरिए बाहर निकल जाता है. इसीलिए कोशिश करें कि आप दिन में 8-10 गिलास पानी जरूर पिएं. इसके अलावा आप इसको कंट्रोल करने के लिए हेल्दी ड्रिंक्स या चाय वगैरह भी पी सकते हैं. किडनी को फ्लश करने के लिए छाछ पीना बहुत जरूरी है. 2-3 गिलास छाछ पेट में जानी ही चाहिए.

डाइट का रखें ख्याल

इसके साथ ही अगर आपको अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल में रखना है तो आपको अपनी डाइट का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा. याद रखिए कि आप जो भी खाते हैं उसका सीधा असर यूरिक एसिड पर पड़ता है. इसीलिए आपको अपने खाने के कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, आपको अपने डाइट में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है. सबसे पहले शराब या नॉन वेजिटेरियन फूड या हाई प्यूरीन फूड्स कम करें. दाल या होल ग्रेंस जैसे वेजिटेरियन चीजों को भी अपनी डाइट से कम करें और लो प्यूरीन फूड खाएं. आप अपनी डाइट में कुछ खास सब्जियों फल, होल ग्रेन्स, मूंग दाल और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट, चेरीज और बेरीज को खाना आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो सूजन और यूरिक एसिड के लेवल्स को कम करने में मदद करते हैं. आपको विटामिन सी जैसे अमरूद संतरे पाइनएप्पल स्ट्रॉबेरीज बेल पेपर कीवी जैसे साइट्रो फ्रूट खाने चाहिए इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है. आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है ये सभी फूड यूरिक एसिड को एक सॉल्युबल फॉर्म में परिवर्तित करने में मदद करते हैं, जिससे शरीर से यूरिक एसिड निकल जाता है.

एक्सरसाइज

अपनी दैनिक दिनचर्या में एक्सरसाइज शामिल करें. अपनी दैनिक दिनचर्या में कोई भी शारीरिक गतिविधि शामिल करने से आपको बहुत ही फायदा होगा. आप वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, साइकलिंग करें या कोई भी एक्सरसाइज करें जिससे आपकी हार्ट रेट भी बढ़ेगी ब्लड सर्कुलेशन और मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होगा. इससे आपके यूरिक एसिड का लेवल कंट्रोल में रहेगा. यूरिक एसिड लेवल को मैनेज करने के लिए अपना वजन बढ़ने ना दें, वजन ज्यादा होने से यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ता है और यूरिन एक्सक्रीट कम होता है. इसके साथ ही स्ट्रेस टेंशन को मैनेज करना सीखें. लगातार स्ट्रेस होने से आपके संपूर्ण स्वास्थ्य पर इसका काफी खराब प्रभाव पड़ता है इसमें यूरिक एसिड का लेवल भी शामिल है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)