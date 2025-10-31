Tulsi Vivah Date 2025: तुलसी विवाह कब है? जानें सही तिथि और इस दिन भोग में चढ़ाई जाने वाली रेसिपी

Tulsi Vivah Date 2025 And Bhog: हिन्दू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत ही महत्व है. इस साल 2 नवंबर को तुलसी विवाह है. माना जाता है कि जो लोग जीवन में कन्या सुख से वंचित रहते हैं उन्हें तुलसी विवाह से विशेष पुण्य प्राप्त होता है. पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राम दे दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओगे. इसी श्राप की मुक्ति के लिए भगवान ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया शालिग्राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और तुलसी को मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है. तो चलिए जानते है इस दिन किस चीज का लगाएं भोग.

तुलसी माता के विवाह को खूब धाम से मनाया जाता है. इस दिन तरह-तरह के पकवान बना कर माता तुलसी और शालिग्राम भगवान को अर्पित किया जाता है. तुलसी विवाह के मौके पर आप भी बनाएं ये खास रेसिपी, आप इस स्वादिष्ट खीर को बना सकते हैं.

Photo Credit: Canva

कैसे बनाएं मखाना खीर रेसिपी- (How To Make Makhana Kheer)

सामग्री-

मखाना

काजू

घी

इलाइची पाउडर

दूध

स्वादानुसार चीनी

ड्राई फ्रूट्स टुकड़ों में कटा हुआ

विधि-

भोग के लिए मखाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको मखाने और काजू को एक पैन में थोड़ा घी डालकर रोस्ट कर लेना है. जितना जल्दी यह ठंडे हो जाएं उसमें से 3/4 मखाने और काजू के साथ थोड़ी इलायची को ब्लेंडर में डालकर पीस लें. एक दूसरा गहरा पैन लें, इसमें 2 से 3 कप दूध लें डालकर उबलने दें. इसमें चीनी डालें, इसके बाद इसमें मखाने का मिश्रण डालकर अच्छे से मिलाएं. इसमें अब बाकी रोस्ट किए हुए मखाने और काजू डालें. इसे गाढ़ा होने तक लगातार चलाएं. कटे हुए ड्राई फ्रूट्स से ​गार्निश कर इस खीर को भोग में चढ़ाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)