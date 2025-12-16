मखानों को घी में भुनकर तो जरूर खाया होगा, एक बार ट्राई करें इसकी खीर, स्वाद के साथ सेहत के लिए भी है कमाल

Makhana Kheer Recipe: मखानों को शरीर के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है. इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन और एंटीऑक्सिडेंट्स कई बीमारियों से दूर रखने में मदद करते हैं. ज्यादातर लोग इसे सूखा या भुनकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने इसकी खीर ट्राई की है? अगर नहीं, तो नोट करें पूरी रेसिपी. ये खीर स्वाद के साथ पोषण का भी खजाना है.

मखाने की खीर बनाने की विधि

सामग्री

मखाना

घी

दूध

इलायची पाउडर

पानी

ड्राई फ्रूट्स

केसर

चीनी

मखाना खीर कैसे बनाएं?

मखाना खीर बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. कुछ देर बाद देखें और जब लगे मखाने अच्छी तरह फूल चूकें हैं उन्हें बाहर निकाल कर रख दें. अब एक कड़ाही लें उसमें घी गरम करें और मखानों को सुनहरा और फूला हुआ होने तक अच्छी तरह भूनें. अब एक अलग बर्तन लें और उसमें दूध डालकर उसे कम आंच पर उबालें और इसे तब तक पकाएं जब तक यह आधा न हो जाए. आप रंग और स्वाद को बढ़ाने के लिए दूध में केसर भी डाल सकते हैं. जैसे ही दूध गाढ़ा हो जाए उसमें भुने हुए मखाने डाल दें. फिर धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकने दें. स्वाद को बढ़ाने के लिए आप अंत में इसमें इलायची पाउडर, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं. बस आपकी खीर तैयार है इसे गरमा-गर्म परोसें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)