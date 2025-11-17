कुकर में ऐसे बनाएं लौकी खीर, मिनटों में तैयार, स्वाद ऐसा कि सब पूछेंगे रेसिपी...

Lauki kheer recipe : लौकी की खीर... नाम सुनते ही मुंह में मिठास घुल जाती है. यह एक ऐसी डिश है जो खाने में जितनी टेस्टी होती है, उतनी ही सेहतमंद भी. व्रत हो या कोई खास मौका, लौकी की खीर हर किसी को पसंद आती है. पर इसे बनाने में समय बहुत लगता है, दूध को गाढ़ा करते-करते घंटों लग जाते हैं. अगर आप भी इस चक्कर में लौकी की खीर बनाने से कतराते हैं, तो यह आसान नुस्खा आपके लिए है. आज हम सीखेंगे कि प्रेशर कुकर में झटपट, बिना ज्यादा मेहनत के गाढ़ी और स्वादिष्ट लौकी की खीर कैसे बनाई जाती है.

कुकर में लौकी की खीर कैसे बनाएं - How to make Lauki ki Kheer in a Cooker

सामग्री

लौकी (छोटी)- 1 (छीलकर कसी हुई)

दूध (फुल क्रीम)- 1 लीटर

चीनी/गुड़- आधा कप (या स्वाद अनुसार)

देसी घी- 1 चम्मच

इलायची पाउडर- आधा चम्मच

ड्राई फ्रूट्स (बादाम, काजू, किशमिश)- थोड़े से (सजावट और स्वाद के लिएलौ

लौकी खीर बनाने का आसान तरीका

सबसे पहले कुकर को गैस पर रखें और उसमें 1 चम्मच देसी घी डालें. घी गरम होने पर, कसी हुई लौकी (Grated Lauki) का सारा पानी निचोड़ लें और उसे कुकर में डाल दें. लौकी को तब तक भूनें जब तक उसका रंग हल्का न बदल जाए और नमी खत्म न हो जाए. इससे खीर का स्वाद बहुत अच्छा आता है.

अब भुनी हुई लौकी में 1 लीटर दूध और चीनी (या गुड़) डाल दें. कुकर का ढक्कन लगा दीजिए. ध्यान रहे कि कुकर को आधा ही भरना है, ताकि दूध उबलकर बाहर न आए. मीडियम आंच पर सिर्फ एक सीटी आने दें.

एक सीटी आने के बाद, गैस बंद कर दें और कुकर को खुद से ठंडा होने दें. जब भाप निकल जाए, तो ढक्कन खोलें. आप देखेंगे कि लौकी एकदम नरम हो गई है और खीर गाढ़ी होने लगी है.

इसे अब 2-3 मिनट के लिए बिना ढक्कन के धीमी आंच पर पकाएं. इलायची पाउडर और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिलाएं. आपकी गरमा-गरम खीर तैयार है. कुकर ने आपका आधे से ज्यादा काम मिनटों में कर दिया. अब आप जब चाहें, तब यह हेल्दी और टेस्टी खीर आसानी से बना सकते हैं.

