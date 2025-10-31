रोजाना हल्दी वाला दूध पीने से क्या होगा, Haldi Doodh कब पीना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन

Turmeric Milk Benefits At Night: घर के बड़े मां या दादी से अक्सर हम सब ने ये सुना होगा कि “रात को सोने से पहले एक गिलास दूध पीना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है. अगर उसमें चुटकीभर हल्दी डाल दी जाए, तो उसका असर सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि अपनी सेहत का ख्याल रखने का ही हमारे पास समय नहीं है. अगर आप भी सर्दियों के मौसम में खुद को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो हल्दी वाले दूध (Golden Milk) को डाइट का हिस्सा बना सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को और कैसे करना चाहिए इसका सेवन.

हल्दी वाला दूध कैसे बनाएं- (How To Make Turmeric Milk)

सामग्री-

दूध

हल्दी

चुटकीभर काली मिर्च

स्वादानुसार शहद (वैकल्पिक)

विधि-

हल्दी वाला दूध बनाने के लिए सबसे पहले दूध को उबालें, उसमें हल्दी और काली मिर्च डालें. कुछ मिनट धीमी आंच पर पकाएं. थोड़ा ठंडा होने पर शहद डालें और गर्मागर्म पिएं.

हल्दी वाला दूध पीने के फायदे- (Haldi Wala Doodh Pine Ke Fayde)

1. ठंड के मौसम में अक्सर सर्दी-जुकाम, फ्लू जैसी समस्या परेशान करती है अगर आप भी इससे दूर रहना चाहते और इम्यूनिटी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हल्दी वाला दूध पी सकते हैं.

2. जिन लोगों को नींद न आने की समस्या रहती है उनके लिए हल्दी वाले दूध का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि ये नींद में सुधार लाता है और शरीर रिलैक्स महसूस कराता है.

3. स्किन ग्लो बढ़ाने के लिए आप हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकते हैं. क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो स्किन को ग्लोइंग बनाने में मददगार हैं.

4. जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी आप हल्दी वाले दूध का सेवन कर सकते हैं. इसमें मौजूद गुण गठिया या सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं.

