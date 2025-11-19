क्या खाऊं कि हमेशा जवान रहूं और बुढ़ापा मुझे छू भी न पाए? यहां है ऐसे फूड्स की लिस्ट जिससे 40 में दिखेंगे 20 के

Anti Aging Food: स्किन का हेल्दी रहना आपके खाने-पीने की आदतों और लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है. अगर आप अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीजें शामिल करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल और हेल्दी फैट्स से भरपूर हों, तो न केवल स्किन जवां दिख सकती है, बल्कि शरीर को भी लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसे एंटी-एजिंग फूड्स के बारे में बताने वाले हैं जो त्वचा की नमी बनाए रखने और झुर्रियों को कम करने में मदद कर सकते हैं. यहां जानें कौन से हैं एंटी-एजिंग फूड्स, जिन्हें रोज के खाने में शामिल करने से त्वचा चमकदार बनेगी और उम्र के निशान देर से दिखाई देंगे.

चेहरे को जवान दिखने के लिए क्या करें?

ब्लूबेरी: ब्लूबेरी को सुपरफूड माना जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा पाई जाती है. ये एंटीऑक्सीडेंट शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद कर सकते हैं, जो समय से पहले झुर्रियां, ढीली त्वचा और पिगमेंटेशन जैसी समस्याओं के लिए जिम्मेदार होते हैं. इतना ही नहीं, इसमें मौजूद विटामिन सी त्वचा को टाइट और ग्लोइंग बनाने में भी मदद कर सकते हैं.

अखरोट: अखरोट को ब्रेन फूड कहा जाता है, लेकिन क्या अप जानते हैं नियमित रूप से इसका सेवन त्वचा के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसमें पाए जाने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड त्वचा मे प्राकृतिक नमी बनाए रखते हैं और ड्राइनेस से छुटकारा दिला सकते हैं. अखरोट को नियमित रूप से खाने से त्वचा मुलायम और टाइट राखी जा सकती है. इसके अलावा अखरोट में विटामिन ई भी पाया जाता है, जो त्वचा को सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से बचा सकता है और उम्र के धब्बों को कम करने में मदद कर सकता है.

हरी पत्तेदार सब्जियां: पालक, केल, सरसों का साग और मेथी जैसी हरी सब्जियों में आयरन, कैल्शियम, विटामिन के, ए और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अच्छी होती है, जो त्वचा की कोशिकाओं को रिपेयर करने में मदद कर सकती हैं और उसे अंदर से पोषण दे सकती हैं. बता दें, पालक में पाया जाने वाला क्लोरोफिल शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है, जिससे स्किन को चमकदार और मुंहासे से मुक्त किया जा सकता है.

