Kya Khane Se Neend Nahi Aati Hai: रात की नींद अगले पूरे दिन को अच्छा रखने में मदद करती है. इसलिए रात में सोने से पहले अपनी खाने-पीने की आदतों पर ध्यान देना बेहद जरूरी हो जाता है. कई लोग अनजाने में रात को सोने से ठीक पहले ऐसी चीजें खा लेते हैं जो पाचन को बिगाड़ सकती हैं और नींद को खराब कर सकती हैं, जिसके कारण अगले दिन उठने पर भारीपन महसूस हो सकता है. इसलिए आज हम आपको इस आर्टिकल में रात को सोने से पहले किन चीजों को खाने से बचना चाहिए इसके बारे में बताने वाले हैं.

बिस्तर पर जाने से पहले क्या न खाएं?

तली-भुनी चीजें: रात में सोने से पहले पकौड़े, पराठे, चिप्स या भारी भोजन पाचन तंत्र पर दबाव डाल सकता है और जब पेट को भोजन पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो नींद हल्की हो जाती है या देर से आ सकती है, जिससे अगले दिन थकान और सुस्ती महसूस हो सकती है. इसलिए रात में सोने से पहले तली-भुनी चीजें खाने से बचना चाहिए.

मसालेदार खाना: रात में सोने से पहले मसालेदार खाना खाने से पेट में जलन, एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है जो नींद को बिगाड़ सकता है. इसलिए रात में अच्छी नींद लेने के लिए लाल मिर्च, गरम मसाले और मसालेदार ग्रेवी का सेवन करने से बचना चाहिए.

मीठा: केक, चॉकलेट, मिठाई, आइसक्रीम या मीठे जूस को पीना रात में नुकसानदायक साबित हो सकता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुगर से ऊर्जा तुरंत बढ़ सकती है, जिससे दिमाग एक्टिव रहता है और नींद देर से आ सकती है. इतना ही नहीं सोने से पहले मीठा खाने से वजन भी बढ़ सकता है, जो कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)