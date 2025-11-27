20 साल के बाद हर महिला को जरूर खानी चाहिए ये 3 चीजें, डॉक्टर ने बताया 40-50 की उम्र में भी दिखेंगी जवां

Anti aging foods: जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर में कई तरह के बदलाव आते हैं. हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, त्वचा ढीली दिखने लगती है और वजन भी जल्दी बढ़ने लगता है. खासकर महिलाओं में ये दिक्कत ज्यादा देखने को मिलती है. हालांकि, अगर आप चाहें, तो बढ़ती उम्र के इन लक्षणों को कम कर 40-50 की उम्र में भी खुद को जवां और एक्टिव रख सकती हैं. इसके लिए फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन मनन वोरा ने एक बेहद आसान और असरदार तरीका बताया है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से-

किस उम्र में कितने घंटे सोना चाहिए? जानें बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए रोज कितने घंटे की नींद है जरूरी

क्या है ये खास तरीका?

अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए एक वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, अगर महिलाएं अपनी 20 साल की उम्र से ही सही खानपान पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो आने वाले सालों में वे ज्यादा फिट, एनर्जेटिक और जवां महसूस कर सकती हैं. इसके लिए डॉक्टर ने 3 खास चीजों के बारे में बताया है. मनन वोरा कहते हैं अगर 20 साल की उम्र के बाद महिलाएं नियमित तौर पर ये 3 चीजें खाएं, तो 40 साल की उम्र में वे 15 साल तक छोटी नजर आ सकती हैं.

नंबर 1- कैल्शियम से भरपूर चीजें

महिलाओं में उम्र बढ़ने के साथ हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, खासकर 35-40 के बाद. ऐसे में 20 की उम्र से ही कैल्शियम की कमी न होने दें. इसके लिए आप रोज दही, रागी, पनीर जैसे फूड्स खा सकती हैं. ये सभी चीजें कैल्शियम से भरपूर होती हैं. इसके साथ धूप से मिलने वाला विटामिन D भी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है. ऐसे में रोज दिन में 10-15 मिनट धूप में बैठने की आदत डालें.

महिलाओं में आयरन की कमी बहुत आम है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, बाल गिरना और पीरियड्स के दौरान थकान महसूस होना जैसी परेशानी बढ़ जाती हैं. इनसे बचने के लिए 20 की उम्र के बाद आयरन वाली चीजों को रोजाना डाइट का हिस्सा बनाएं. आप पालक, चुकंदर, चना जैसे फूड्स खा सकती हैं. ये आयरन से भरपूर होते हैं और शरीर में हिमोग्लोबिन बढ़ाकर एनर्जी बनाए रखते हैं. आयरन के साथ विटामिन C जरूर लें. इससे आयरन अच्छी तरह अवशोषित होता है.

इन सब से अलग डॉक्टर बताते हैं, प्रोटीन शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है. यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बढ़ती उम्र में वजन बढ़ने से बचाता है. हर महिला को अपनी डाइट में दाल, अंडे, दूध, दही, पनीर, सोया, चने आदि शामिल करने चाहिए. रोज पर्याप्त प्रोटीन लेने से त्वचा टाइट रहती है, मसल्स मजबूत बनते हैं और एजिंग की प्रक्रिया धीमी होती है.

डॉक्टर वोरा कहते हैं, इस तरह 20 की उम्र के बाद अपने खानपान में ये 3 बदलाव कर आप भविष्य में बड़ा अंतर ला सकती हैं. कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन जैसे न्यूट्रीएंट्स अगर रोजाना की डाइट में शामिल हों, तो 40-50 की उम्र में भी महिलाएं खुद को उतना ही जवान, एनर्जेटिक और खूबसूरत महसूस कर सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.