45 की उम्र में 35 के दिखते हैं फिटनेस कोच, खुद बताया एंटी-एजिंग का सीक्रेट, जानें 10 साल जवान दिखने के लिए क्या करें

Anti Ageing Tips: हर कोई चाहता है कि उनकी स्किन हमेशा साफ हेल्दी और ग्लोइंग नजर आए. इसके लिए लोग तमाम तरह के महंगे ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं, तो कुछ कई तरह के घरेलू नुस्खे भी आजमाते हैं. हालांकि, हमारी सेहत और स्किन पर सबसे बड़ा असर हमारी डाइट का पड़ता है. अगर आप सही खानपान चुनते हैं, तो यह आपको न सिर्फ ज्यादा एनर्जेटिक बनाता है बल्कि उम्र के असर को भी धीमा कर देता है. ऐसे में एंटी-एजिंग इफेक्ट के लिए सबसे पहले डाइट पर ध्यान देना जरूरी है. इसी कड़ी में फिटनेस कोच डैन गो ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने खास फूड बताए हैं. फिटनेस कोच कहते हैं कि इनका नियमित सेवन करने से वे 45 की उम्र में खुद को 35 का महसूस करते हैं. इनका असर न केवल उनकी स्किन बल्कि सेहत पर भी नजर आता है. आइए जानते हैं इन फूड्स के बारे में-

कोलेजन बूस्टर्स

फिटनेस कोच बताते हैं, एंटी-एजिंग के लिए कोलेजन सबसे जरूरी है. कोलेजन स्किन को टाइट और जॉइंट्स को हेल्दी रखता है. हालांकि, 30 के बाद शरीर में इसका लेवल कम हो जाता है. ऐसे में कोलेजन को नेचुरल तरीके से बढ़ाने के लिए आप एग्स, ग्रेपफ्रूट, पंपकिन सीड्स और बोन ब्रॉथ को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इन्हें 'नेचर का बोटॉक्स' भी कहा गया है.

डैन गो के मुताबिक, ब्लूबेरी, अंगूर, अनार और स्विस चार्ड जैसे फूड्स फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं, जिससे स्किन पर एजिंग का असर धीमा हो जाता है. इन फूड्स को खाने से चेहरे पर झुर्रियां कम नजर आती हैं.

ग्रीन टी, ऑलिव ऑयल और बीन्स सेल्स को एनर्जी देते हैं और उन्हें रिपेयर करते हैं. इससे बीमारियों का खतरा भी कम होता है.

सैल्मन, चिया सीड्स, अखरोट और सार्डिन्स जैसे फूड शरीर के लिए अंदरूनी मॉइस्चराइजर की तरह काम करते हैं. ये स्किन को हाइड्रेट रखते हैं और दिल व दिमाग को हेल्दी बनाते हैं.

किम्ची, लहसुन, शतावरी पाचन तंत्र को मजबूत करते हैं. हेल्दी गट से इम्युनिटी, स्किन और मूड सब बेहतर होता है.

डैन कहते हैं, नियमित तौर पर इन चीजों का सेवन करने से आपको कुछ ही समय में कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं. हालांकि, अगर आप अच्छा खा रहे हैं लेकिन फिर भी आपकी स्किन रूखी लग रही है, तो आप डिहाइड्रेटेड हैं. इस कंडीशन में पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाकर पीने से सेल्स हाइड्रेट रहते हैं और स्किन ग्लो करती है.

और बेहतर नतीजों के लिए हर मील में अलग-अलग फूड ग्रुप शामिल करें

रंग-बिरंगे फल-सब्जियां रोज खाएं

कोलेजन फूड्स को विटामिन C के साथ खाएं

इन सब से अलग गट हेल्थ के लिए प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स मिलाएं

इन आसान लेकिन असरदार टिप्स को अपनाकर आप भी उम्र से कई साल छोटे दिख सकते हैं और खुद को हेल्दी रख सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.