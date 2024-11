Tofu Vs Paneer: टोफू और पनीर में सेहत के लिए क्या है बेहतर? एक्सपर्ट से जानें सब कुछ

Which Is Better Tofu And Paneer? शाकाहारी व्यंजन में प्रोटीन सोर्स में टोफू का नाम जरूर आता है. टोफू एशियाई व्यंजन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है. कई तरह के स्वास्थ्य लाभों के कारण यह दुनियाभर में लोकप्रिय हो गया है. शरीर को निरोग और चुस्त रखने के लिए जरूरी पोषण की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रोटीन की भूमिका काफी अहम मानी जाती है. प्रोटीन के शाकाहारी सोर्स की बात करें तो इसमें पनीर और टोफू अहम माने जाते हैं.

टोफू और पनीर में बेहतर क्या- Which Is Better Tofu And Paneer?

हरदोई के शतायु आयुर्वेदा एवं पंचकर्म केंद्र के डॉक्टर अमित कुमार ने टोफू के रोजाना सेवन से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताया. उन्होंने टोफू में शामिल इंग्रीडिएंट के बारे में बताया कि 100 ग्राम टोफू में करीब आठ ग्राम प्रोटीन होता है. खास बात यह है कि पनीर की तुलना में टोफू में काफी कम कैलोरी होती है. 100 ग्राम पनीर में जहां 260 कैलोरी मिलती है, वहीं 100 ग्राम टोफू में मात्र 65 कैलोरी मिलती है. इसके अलावा टोफू में आयरन की मात्रा भी पनीर की तुलना में अधिक होती है.

टोफू की पोषण मूल्य- Nutritional value of tofu:

उन्होंने बताया कि अगर टोफू में मौजूद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर गौर करें तो 100 ग्राम टोफू में करीब 7 मिलीग्राम सोडियम, 121 मिलीग्राम पोटैशियम, 0.3 ग्राम फाइबर प्राप्त होता है. इसके अलावा इसमें करीब 35 प्रतिशत कैल्शियम, 30 प्रतिशत आयरन और 7 प्रतिशत मैग्नीशियम पाया जाता है.

टोफू खाने के फायदे- Benefits Of Eating Tofu:

डॉक्टर अमित कुमार ने बताया कि टोफू के सेवन से कई तरह के स्वास्थ्य लाभ होते हैं. उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन से भरपूर टोफू का रोजाना सेवन दिल के स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है. इसके अलावा कैंसर जैसी घातक बीमारी के रोकथाम के लिए इसका प्रयोग लाभकारी माना जाता है. इसके सेवन से होने वाले अन्य लाभ की बात करें तो इसे वेट मैनेजमेंट, हड्डियों की सेहत में सुधार, पाचन तंत्र बेहतर करने और मस्तिष्क की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है.

