क्या आप भी खाते हैं पनीर और टोफू? तो जानें दोनों में क्या है अंतर और फायदे

Paneer And Tofu In Hindi: पनीर का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. पनीर से कई तरह की रेसिपीज बनाई जाती हैं. लेकिन कई लोग पनीर तो कई लोग टोफू खाना पसंद करते हैं. पनीर और टोफू दो खाद्य पदार्थ हैं, जो दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके स्वाद और पोषण अलग-अलग होते हैं. हरदोई के शतायु आयुर्वेद एवं पंचकर्म केंद्र के डॉ. ने दोनों खाद्य प्रदार्थों के अंतर और इनके सेवन से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताया. पनीर दूध से बनाया जाने वाला खाद्य पदार्थ है. यह प्रोटीन और कैल्शियम से भरपूर होता है. पनीर की गिनती डेयरी प्रोडक्ट में होती है. पनीर में अधिक मात्रा में कैलोरी मौजूद होती है, जिसके कारण वजन बढ़ाने के लिए इसके सेवन को महत्वपूर्ण माना जाता है.

वहीं, अगर टोफू की बात करें तो यह दिखने में पनीर की तरह होता है, लेकिन यह दूध नहीं बल्कि सोया मिल्क से बनाया जाता है. यह एक प्रकार से वनस्पति आधारित है. टोफू में भरपूर मात्रा में विटामिन और एमिनो एसिड होता है. पनीर की तुलना में इसमें कम कैलोरी मौजूद होती है, इसलिए वजन घटाने के लिए इसके सेवन की सलाह दी जाती है.

पनीर के पोषक तत्व और फायदे-(Nutrients and benefits of Paneer)

पनीर में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन बी '12' भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसके रोजाना सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं. मांसपेशियों में वृद्धि, दांतों की सेहत और पाचन तंत्र में सुधार हो सकता है.

टोफू के पोषक तत्व और फायदे- (Nutrients and benefits of tofu)

टोफू में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसके रोजाना सेवन से हृदय के स्वास्थ्य और पाचन तंत्र में सुधार करता है. वजन प्रबंधन और कैंसर की रोकथाम में भी यह मददगार माना जाता है.

टोफू और पनीर में क्या बेहतर- What is better between tofu and Paneer?

पोषण की बात करें तो 100 ग्राम पनीर में करीब 265 कैलोरी, 11.25 ग्राम प्रोटीन, 714 मिलीग्राम कैल्शियम, 27 ग्राम फैट, 3.38 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 2.6 ग्राम शुगर और 916 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है. टोफू के हर 100 ग्राम में करीब 8 ग्राम प्रोटीन, 4.8 ग्राम फैट, 121 मिलीग्राम पोटैशियम, 7 मिलीग्राम सोडियम पाया जाता है. इसमें आयरन और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में मिलता है.



