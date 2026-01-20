दूध उबालते समय इसमें डाल दें बस ये 1 चीज, रोटी से भी मोटी जमेगी मलाई

Tips To Get A Thick Layer Of Cream On Milk: आम के आम और गुठलियों के दाम. दूध के साथ भी लोग कुछ ऐसा ही हिसाब-किताब रखते हैं. यानी दूध तो पीना ही है, इसके फायदे तो लेने ही हैं साथ ही मलाई भी चाहिए, जिससे घी बना सकें. दूध में कैल्शियम, विटामिन (जैसे B2, B12, D) होते हैं. साथ ही पोटैशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में होते हैं. ऐसे में हर दिन दूध पीना तो जरूर बनता है. लेकिन गृहणियां केवल इतने से खुश नहीं होती उन्हें तो दूध के ऊपर मोटी मलाई भी चाहिए होती है. लेकिन ऐसा करना आसान नहीं है. दूध पर पतली सी परत तो बन जाती है लेकिन मोटी और क्रीमी मलाई निकालना मुश्किल होता है. आज हम आपको इसी के ट्रिक बताने जा रहे हैं. इस ट्रिक से आप दूध पर रोटी जितनी मोटी मलाई जमा सकेंगे.

दूध पर मोटी मलाई जमाने के लिए अपनाएं ये उपाय (Follow these tips to get a thick layer of cream on your milk)

मोटी मलाई निकालने का प्रोसेस सही उबालने की तकनीक से शुरू होती है. सबसे पहले, बारीक कणों को हटाने के लिए दूध को एक साफ़ बर्तन में छान लें. दो किलो दूध में आधा गिलास पानी डालें. इससे दूध जलता नहीं है और धीरे-धीरे, एक जैसा गर्म होता है, जिससे मलाई बेहतर बनती है.

दूध उबालने से पहले बर्तन के किनारे पर थोड़ा घी लगा लें. यह पुराना नुस्खा दूध को उबलकर बाहर गिरने से रोकता है और पिछली पीढ़ियों द्वारा गाढ़ी मलाई पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है.

ये है ट्रिक

जैसे ही दूध गर्म हो, उसमें 6-7 चावल के दाने डालें और एक बार चलाएं. हल्का स्टार्च स्वाद को बिना बदले मलाई को गाढ़ा और भारी बनाने में मदद करता है.

दूध उबलने के बाद, आंच बंद कर दें और इसे तुरंत ढकें नहीं. ढक्कन भाप को अंदर फंसा लेता है, जिससे मलाई पानी वाली हो जाती है. इसके बजाय, बर्तन को छलनी से ढक दें. भाप बाहर निकल जाती है, धूल अंदर नहीं जाती, और मलाई अच्छे से सूख जाती है.

जब दूध कमरे के तापमान पर ठंडा हो जाए, तो इसे 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें. अगले दिन तक दूध के ऊपर मलाई गाढ़ी, सूखी और रोटी जैसी मोटी हो जाएगी. इसी तरह इकट्ठा करते जाएं और हफ्ते भर बाद इससे घी निकालें, इस तरह आप घी निकाल सकते हैं.

