सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं ये 5 प्रोसेस्ड फूड, जानें Processed Foods ज्यादा खाने के नुकसान

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रीशन से भरपूर आहार लेना बहुत जरूरी होता है. इससे आप आगे होने वाली कई बीमारियों के संक्रमण से बच सकते हैं. वही अगर आप अच्छे स्वाद के लिए हेल्दी फूड छोड़कर प्रोसेस्ड फूड पर ध्यान देंगे तो यह सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता हैं और यह आपकी सेहत को खराब कर सकता है, यहां तक की यह प्रोसेस्ड फूड्स कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी कारण बन सकते हैं, जी हां जंक फूड्स में इस्तेमाल किए जाने वाले कैमिकल्स और आर्टिफिशियल इनग्रेडिएंट्स कई बीमारियों को बढ़ावा दे सकते हैं, आइए जानते इन प्रोसेस्ड फूड्स के बारे.

5 प्रोसेस्ड फूड जो बन सकते हैं सेहत के लिए खतरा-

1. पोटैटो चिप्स-

पोटैटो चिप्स के ज्यादा सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है क्योंकि. इसको बनाने के लिए ट्रान्स फैट का इस्तेमाल किया जाता है जो सेहत को बिगाड़ने का काम कर सकता है. इसमें अधिक नमक का इस्तेमाल दिल की कई बीमारियों का भी खतरा बढ़ा सकता है.

ये भी पढ़ें- पूरी ठंड इम्यूनिटी नहीं होगी कमजोरी, बस डाइट में शामिल करें ये हेल्दी और टेस्टी सूप, नोट करें रेसिपी

2. प्रोसेस्ड मीट-

प्रोसेस्ड मीट जैसे हॉट-डॉग, सॉसेज और डेली मीट को बनाते समय ज्यादा नमक और आर्टिफिशियल इनग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं और साथ ही इन प्रोसेस्ड फूड्स में नाइट्राइट और नाइट्रेट का भी इस्तेमाल किया जाता है जो इनको लंबे समय तक बचा कर रखते हैं.

3. कोल्ड ड्रिंक-

कोल्ड ड्रिंक में मौजूद आर्टिफिशियल कैरामेल कलर और भरपूर चीनी शरीर के मोटापे को बढ़ाती है. यह टाइप 2 डायबिटीज को ट्रिगर करके हृदय स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है.

4. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स-

केमिकल प्रोसेस से बने ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं. क्योंकि इसमें मौजूद एक जहरीला पदार्थ जिसको DKP (Diketopiperazine) कहा जाता है वह शरीर में जमा होकर ब्रेन ट्यूमर की बीमारी को बढ़ावा दे सकता है.

5. ज्यादा शराब-

शराब के ज्यादा सेवन से आपको सिर, गर्दन, गले, लिवर, छाती और आंत के कैंसर की बीमारी से जूझना पड़ सकता है और वही यह भी बोला जाता है कि अगर इसका सेवन सिमित मात्रा में किया जाए जो यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है.

प्रस्तुति- Bobby Raj

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)