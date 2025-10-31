विज्ञापन
सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं ये 5 प्रोसेस्ड फूड, जानें Processed Foods ज्यादा खाने के नुकसान

Processed Foods Side Effects: क्या आप भी प्रोसेसड फूड्स को खाना पसंद करते हैं, अगर हां तो आज से ही खाना कर दें बंद क्योंकि, कैमिकल्स और आर्टिफिशियल इनग्रेडिएंट्स से मिलकर बने ये प्रोसेस्ड फूड्स, बन सकते हैं सेहत के लिए खतरा.

शरीर को स्वस्थ रखने के लिए न्यूट्रीशन से भरपूर आहार लेना बहुत जरूरी होता है. इससे आप आगे होने वाली कई बीमारियों के संक्रमण से बच सकते हैं. वही अगर आप अच्छे स्वाद के लिए हेल्दी फूड छोड़कर प्रोसेस्ड फूड पर ध्यान देंगे तो यह सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता हैं और यह आपकी सेहत को खराब कर सकता है, यहां तक की यह प्रोसेस्ड फूड्स कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का भी कारण बन सकते हैं, जी हां जंक फूड्स में इस्तेमाल किए जाने वाले कैमिकल्स और आर्टिफिशियल इनग्रेडिएंट्स कई बीमारियों को बढ़ावा दे सकते हैं, आइए जानते इन प्रोसेस्ड फूड्स के बारे. 

5 प्रोसेस्ड फूड जो बन सकते हैं सेहत के लिए खतरा- 

1. पोटैटो चिप्स-

पोटैटो चिप्स के ज्यादा सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है क्योंकि. इसको बनाने के लिए ट्रान्स फैट का इस्तेमाल किया जाता है जो सेहत को बिगाड़ने का काम कर सकता है. इसमें अधिक नमक का इस्तेमाल दिल की कई बीमारियों का भी खतरा बढ़ा सकता है.

2. प्रोसेस्ड मीट-

प्रोसेस्ड मीट जैसे हॉट-डॉग, सॉसेज और डेली मीट को बनाते समय ज्यादा नमक और आर्टिफिशियल इनग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है जो सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकते हैं और साथ ही इन प्रोसेस्ड फूड्स में नाइट्राइट और नाइट्रेट का भी इस्तेमाल किया जाता है जो इनको लंबे समय तक बचा कर रखते हैं. 

3. कोल्ड ड्रिंक-

कोल्ड ड्रिंक में मौजूद आर्टिफिशियल कैरामेल कलर और भरपूर चीनी शरीर के मोटापे को बढ़ाती है. यह टाइप 2 डायबिटीज को ट्रिगर करके हृदय स्वास्थ्य बिगाड़ सकती है.

4. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स-

केमिकल प्रोसेस से बने ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं. क्योंकि इसमें मौजूद एक जहरीला पदार्थ जिसको DKP (Diketopiperazine) कहा जाता है वह शरीर में जमा होकर ब्रेन ट्यूमर की बीमारी को बढ़ावा दे सकता है.

5. ज्यादा शराब-

शराब के ज्यादा सेवन से आपको सिर, गर्दन, गले, लिवर, छाती और आंत के कैंसर की बीमारी से जूझना पड़ सकता है और वही यह भी बोला जाता है कि अगर इसका सेवन सिमित मात्रा में किया जाए जो यह स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है. 

प्रस्तुति- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

