पूरी ठंड इम्यूनिटी नहीं होगी कमजोर, बस डाइट में शामिल करें ये हेल्दी और टेस्टी सूप, नोट करें रेसिपी

Best Winter Soup: सर्दियों में गर्म सूप शरीर को गर्म रखने, रोगों से बचाने और स्वाद बढ़ाने का आसान तरीका है. रोज़ अलग-अलग सूप ट्राई कर फिट रहें.

Homemade Soup: इन सूप से ठंडी हवाओं में शरीर को रखें फिट और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग.

Best Winter Soup:  सर्दियों के मौसम में शरीर को गर्म और सेहतमंद रखना ज़रूरी होता है. ऐसे में गर्मागर्म सूप एक बढ़िया विकल्प हैं जो स्वाद और पोषण दोनों देते हैं. इस आर्टिकल में टमाटर, वेजिटेबल, कॉर्न और लहसुन जैसे चार हेल्दी सूप की आसान रेसिपी बताई गई हैं जिन्हें आप घर पर जल्दी बना सकते हैं. ये सूप न केवल ठंड से राहत देते हैं बल्कि इम्यूनिटी भी बढ़ाते हैं. हर रेसिपी में स्वाद और सेहत का सही संतुलन रखा गया है. रोज़ाना एक कटोरी सूप पीकर आप ठंडी हवाओं में भी फिट और एनर्जेटिक रह सकते हैं. सर्दियों के मौसम में ठंडी हवाएं शरीर को सुस्त बना देती हैं. ऐसे में गर्मागर्म सूप न केवल स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि, शरीर को अंदर से गर्म भी रख सकते हैं. 

सर्दियों में बनाएं सूप- (Best Winter Soup)

1. वेजिटेबल सूप-

सामग्री- 
गाजर, बीन्स, मटर, टमाटर, प्याज़, अदरक, लहसुन, नमक, काली मिर्च, मक्खन.

विधि- 
सबसे पहले सब्जियों को छोटे टुकड़ों में काट लें. एक पैन में मक्खन गर्म करें और उसमें प्याज़, अदरक, लहसुन डालकर भूनें. फिर सभी सब्जियां और थोड़ा पानी डालें. 10 मिनट पकाने के बाद नमक और काली मिर्च डालें. तैयार सूप को गर्मागर्म परोसें.

2. टमाटर सूप-

सामग्री- 
टमाटर, मक्खन, नमक, काली मिर्च, शक्कर की चुटकी, कॉर्न फ्लोर (थोड़ा सा).

विधि-
टमाटर को उबालकर पीस लें. एक पैन में मक्खन डालें, प्यूरी मिलाएं और उबालें. इसमें कॉर्न फ्लोर पानी में घोलकर डालें ताकि सूप थोड़ा गाढ़ा हो जाए. नमक, मिर्च और शक्कर डालकर 5 मिनट पकाएं. यह सूप स्वाद और गर्माहट दोनों देता है.

3. लहसुन का सूप-

सामग्री- 
लहसुन की कलियां, प्याज, मक्खन, पानी, नमक, काली मिर्च.

विधि-

लहसुन और प्याज को मक्खन में भूनें जब तक हल्का सुनहरा रंग न आ जाए. अब पानी डालें और 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं. नमक और मिर्च डालें. यह सूप सर्दी-जुकाम से राहत देने में बहुत फायदेमंद है.

4. स्वीट कॉर्न सूप-

सामग्री- 
कॉर्न दाने, गाजर, बीन्स, नमक, सोया सॉस, कॉर्न फ्लोर.

विधि-

सब्जियां उबालें और उसमें कॉर्न दाने डालें. पानी डालकर उबालें. कॉर्न फ्लोर को पानी में घोलकर डालें ताकि सूप गाढ़ा बने. सोया सॉस और नमक डालें. गर्म परोसें.

सूप पीने के फायदे- (Soup Pine Ke Fayde)

सूप में मौजूद सब्जियां, दालें और मसाले विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. अगर आप सर्दियों में सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो रोज़ एक कटोरी सूप ज़रूर पिएं. चलिए जानते हैं कुछ ऐसे सूप जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ शरीर को गर्म रखने में भी मदद करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

