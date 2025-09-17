30 दिनों तक खाली पेट पी लीजिए लौकी का जूस फिर देखो कमाल, किसे पीना चाहिए और किसे नहीं जानें सबकुछ

Lauki ka Juice Pine ke Fayde: लौकी जिसे घिया या दूल्ली के नाम से भी जाना जाता है, अमूमन लोग इसको देखकर मुंह बना लेते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि ये हरी सब्जी हमारे स्वास्थ्य के लिए एक अद्भुत औषधि की तरह काम करती है. यह खाने में बेहद लाइट होती है और इसके अंदर कई तरह के पोषक तत्व छिपे होते हैं जो हमारी सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. आपको बता दें कि लौकी एक प्राकृतिक अमृत के समान है, जो अनेक बीमारियों में लाभकारी साबित हो सकती है. अगर आप लौकी के जूस का सेवन करते हैं तो ये आपको कई स्वास्थ्य लाभ देता है तो आइए जानते हैं लौकी का जूस पीने के अनगिनत फायदों के बारे में.

लौकी में पाए जाने वाले पोषक तत्व

लौकी में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो ये भरपूर मात्रा में विटामिन A, B, C, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन और जिंक से भरपूर होती है. इसके साथ ही लौकी में हाई मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो आपके पाचन तंत्र के लिए बेहद फायदेमंद होता है और इसको मजबूत बनाता है. इसके अंदर पाए जाने वाले रिच एंटीऑक्सीडेंट शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद कर कई प्रकार के संक्रमणों से बचाने में मदद करते हैं.

लौकी का जूस पीने के स्वास्थ्य लाभ ( Lauki ka Juice pine Ke Fayde)

वेट लॉस

लौकी के जूस का सेवन आपके वजन को कम करने में बेहद लाभदायी साबित होता है. लौकी के जूस में कैलोरी और फैट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका नियमित तौर पर सेवन करने से आपकी भूख कंट्रोल में रहती है और पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है जिससे भूख कम लगती है और वजन को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है.

स्ट्रेस

लौकी के जूस का सेवन उन लोगों के लिए भी बेहद फायदेमंद है जो लोग स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं. इस जूस में पाया जाने वाला कोलिन मस्तिष्क को शांत रखता है और मानसिक तनाव को कम करने में मदद कर सकता है.

इम्यूनिटी

लौकी का जूस बतौर इम्यूनिटी बूस्टर भी बेहद लाभकारी साबित होता है. इस जूस में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाता है.

डायबिटीज

डायबिटीज के मरीजों के लिए भी यह जूस रामबाण साबित हो सकता है. इसका रेगुलर सेवन ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करने के साथ ही पनक्रियाज के कार्य में भी सुधार करने में मदद कर सकता है.

हेल्दी हार्ट

लौकी के जूस का सेवन हार्ट को हेल्दी रखने में भी बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और यह ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है. इसके साथ ही यह खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम और अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाने में मदद कर सकता है, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है.

स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

लौकी के जूस में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो स्किन की चमक बढ़ाने के साथ ही, पिंपल, झाइयों, फाइन लाइन और रिंकल्स को कम करने में मदद करते हैं. यह स्किन को नेचुरल ग्लो देता है.

बालों की समस्याओं जैसे हेयर फॉल, कमजोर बाल, डैंड्रफ आदि में भी लौकी का जूस फायदेमंद होता है. आंवले के रस के साथ मिला कर इसे पीने या बालों पर लगाने से बालों की मजबूती और ग्रोथ बेहतर होती है.

लौकी का जूस कब और कितना लें?

एक्सपर्ट्स की मानें तो लौकी के जूस का सेवन सुबह खाली पेट एक गिलास करना सबसे सही होता है. इसे रोजाना लेने से शरीर को इसके सभी लाभ मिलते हैं.

लौकी जूस के नुकसान और सावधानियां

हालांकि लौकी के जूस के अनेक फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं.

लौकी में 'कुकर विटासिन' नामक एक टॉक्सिन होता है जो अत्यधिक मात्रा में सेवन करने पर पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है. अतः इसका अधिक सेवन न करें.

कड़वी लौकी का सेवन बिलकुल न करें क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है.

लौकी से एलर्जी वाले लोग इसे तुरंत बंद कर दें. अगर स्किन पर दाने, खुजली या सांस लेने में दिक्कत हो तो चिकित्सक से सलाह अवश्य लें.

ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की दवाइयां लेने वाले लोग भी लौकी का जूस कम मात्रा में लें और डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें.

गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी डॉक्टर की सलाह के बिना लौकी का जूस न लें.

लौकी का जूस घर पर कैसे बनाएं

एक लौकी को अच्छी तरह धोकर छील लें. अब इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर ब्लेंडर में डालें. इसके बाद इसमें एक चम्मच जीरे का पाउडर, 10-15 पुदीने के पत्ते, 2-3 चम्मच नींबू का रस डालें. आप इसमें स्वादानुसार काली मिर्च, काला नमक और अदरक डालें. फिर इसमें थोड़ा ठंडा पानी डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड करें और जूस को छान लें और सुबह खाली पेट इसका सेवन करें.

