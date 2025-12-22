Sharab Pine Se Pahle Kya Khana Chahiye: हम सब जानते हैं कि शराब (Alcohol) शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, खासकर जब थोड़ी ज्यादा हो जाए. लेकिन अगर आप पार्टी के मूड में हैं और ड्रिंक करने वाले हैं, तो उससे पहले थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है. अगर आप जाम छलकाने से पहले कुछ खास चीजें खा लेते हैं, तो शराब से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है. सही खाना खाने से भूख कंट्रोल में रहती है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहता है और शराब का शरीर पर बुरा असर कम होता है.
शराब पीने से पहले क्या खाना चाहिए:
नीचे दी गई लिस्ट को ध्यान से पढ़ें और अगली बार ड्रिंक से पहले इन्हें जरूर ट्राई करें:
- साल्मन मछली (Salmon) : साल्मन में ओमेगा-3 फैटी एसिड भरपूर होता है. रिसर्च कहती है कि यह दिमाग में होने वाली सूजन (Inflammation) को कम कर सकता है, जो शराब पीने से हो सकती है. साथ ही, इसमें मौजूद प्रोटीन शराब को खून में जल्दी घुलने से रोकता है.
- अंडे (Eggs) : अंडे में बहुत पोषण होता है और ये पेट को देर तक भरा रखते हैं. ड्रिंक करने से पहले अगर आप प्रोटीन से भरपूर अंडे खाते हैं, तो पेट धीरे खाली होता है और शराब शरीर में बहुत धीरे-धीरे अब्जॉर्ब (Absorb) होती है.
- केला (Bananas) : केले में फाइबर और पोटैशियम कूट-कूट कर भरा होता है. ड्रिंक करने से पहले केला खाना बहुत अच्छा है क्योंकि यह शराब को खून में मिलने की स्पीड कम कर देता है. साथ ही, यह शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ने नहीं देता. Also Read: बिहार का देसी खजाना: लिट्टी-चोखा से आगे भी है स्वाद की दुनिया, क्या आपने चखे हैं ये 8 लाजवाब व्यंजन?
- ओट्स (Oats) : ओट्स फाइबर और प्रोटीन का खजाना है. इसे खाने से पेट भरा लगता है और नशा जल्दी नहीं चढ़ता. इसमें मैग्नीशियम और आयरन भी होता है. रिसर्च बताती है कि ओट्स खाने से लिवर फंक्शन बेहतर होता है.
- ग्रीक योगर्ट (Greek Yogurt) : बिना चीनी वाला ग्रीक योगर्ट ड्रिंकिंग से पहले सबसे बेस्ट फूड है. इसमें प्रोटीन, फैट और कार्ब्स का सही बैलेंस होता है. यह रात भर आपके पेट को भरा रखेगा ताकि शराब पीने के बाद आपको फालतू की भूख (Cravings) न लगे.
- शकरकंद (Sweet Potatoes) : शकरकंद न सिर्फ पोटैशियम का अच्छा सोर्स है जो इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करता है, बल्कि इसमें 'कॉम्प्लेक्स कार्ब्स' भी होते हैं. ये कार्ब्स पचने में टाइम लेते हैं, जिससे शराब का असर कम करने में मदद मिलती है. Also Read: बिना चीनी-घी के भी बन सकता है सुपर टेस्टी गाजर का हलवा, प्रोटीन का भी लगाएं तड़का
- चुकंदर (Beets) : चुकंदर को एक 'सुपरस्टार' माना जाता है. जानवरों पर हुई एक स्टडी में देखा गया कि चुकंदर का जूस लिवर सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और शराब से होने वाले लिवर डैमेज को कम करता है.
- बेरीज (Berries) : स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी और ब्लूबेरी जैसी बेरीज में पानी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं. ये आपको हाइड्रेटेड रखती हैं, जिससे शराब की वजह से होने वाली डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) नहीं होती.
- शतावरी (Asparagus) : विटामिन और मिनरल्स से भरपूर शतावरी लिवर के लिए वरदान है. स्टडीज में पाया गया है कि इसका अर्क (Extract) लिवर के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है.
- चकोतरा (Grapefruit): इसमें विटामिन C और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है. इसके अलावा, इसमें ऐसे खास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो लिवर को डैमेज होने से बचाने के लिए जाने जाते हैं.
- खरबूजा और तरबूज (Melon) : तरबूज या खरबूजा खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती. शराब पीने से शरीर के जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, लेकिन ये फल उनकी भरपाई कर देते हैं.
- सूखे मेवे : अगर आप हल्का-फुल्का खाना चाहते हैं, तो घर पर बना ट्रेल मिक्स खाएं. इसमें बादाम, अखरोट और कद्दू के बीज मिलाएं. इनमें फाइबर और प्रोटीन होता है जो शराब के असर को कम करता है. साथ ही, मैग्नीशियम और पोटैशियम शरीर का बैलेंस बनाए रखते हैं.
- एवोकाडो (Avocado) : ड्रिंक से पहले एवोकाडो खाना बहुत स्मार्ट चॉइस है. इसमें हेल्दी फैट होता है. प्रोटीन और कार्ब्स के मुकाबले फैट पचने में ज्यादा टाइम लेता है, जिससे शराब आपके खून में बहुत धीरे-धीरे मिलती है.
- चिया पुडिंग (Chia Pudding) : चिया सीड्स फाइबर, प्रोटीन और कई जरूरी मिनरल्स का सोर्स हैं. इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं और लिवर को सुरक्षा देते हैं.
- किनोआ (Quinoa) : किनोआ एक ऐसा अनाज है जिसमें हाई प्रोटीन और फाइबर होता है. यह ड्रिंकिंग सेशन से पहले एक बेहतरीन और हेल्दी मील है.
Note: शराब पीने से पहले आप प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे ज़रूरी पोषक तत्वों वाली चीज़ें खा सकते हैं. अगर आप शराब पीने से पहले सही खाना लेते हैं तो ऐसा करने से शराब के बुरे असर को कम कर सकते हैं.
(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं