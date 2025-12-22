Sharab Pine Se Pahle Kya Khana Chahiye: हम सब जानते हैं कि शराब (Alcohol) शरीर के लिए अच्छी नहीं होती, खासकर जब थोड़ी ज्यादा हो जाए. लेकिन अगर आप पार्टी के मूड में हैं और ड्रिंक करने वाले हैं, तो उससे पहले थोड़ी सावधानी बरतना जरूरी है. अगर आप जाम छलकाने से पहले कुछ खास चीजें खा लेते हैं, तो शराब से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है. सही खाना खाने से भूख कंट्रोल में रहती है, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहता है और शराब का शरीर पर बुरा असर कम होता है.

शराब पीने से पहले क्या खाना चाहिए:

नीचे दी गई लिस्ट को ध्यान से पढ़ें और अगली बार ड्रिंक से पहले इन्हें जरूर ट्राई करें:

Note: शराब पीने से पहले आप प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे ज़रूरी पोषक तत्वों वाली चीज़ें खा सकते हैं. अगर आप शराब पीने से पहले सही खाना लेते हैं तो ऐसा करने से शराब के बुरे असर को कम कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)