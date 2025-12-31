New Year 2026: शराब के नुकसान को कम करने वाली 5 सुपर हेल्दी चीजें, ड्रिंक करने से पहले ही खा लें

How to Reduce Alcohol Effects: न्यू ईयर पार्टी में शराब का सेवन आम हो गया है. कई लोग इसे तनाव कम करने या दोस्तों के साथ एन्जॉय करने का तरीका मानते हैं. लेकिन, सच्चाई यह है कि शराब शरीर के लिए जहर की तरह काम करती है, खासतौर पर लिवर, दिमाग, पेट और दिल पर इसका सीधा असर पड़ता है. खाली पेट शराब पीने से यह असर और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है. अक्सर लोगों को लगता है कि आज थोड़ा ही पिएंगे या कभी-कभार पीने से क्या होगा, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक शराब की थोड़ी मात्रा भी शरीर में सूजन, डिहाइड्रेशन और ब्लड शुगर में गड़बड़ी पैदा कर सकती है. अच्छी बात यह है कि अगर शराब पीने से पहले कुछ सही और हेल्दी चीजें खा ली जाएं, तो इसके नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है. यह शराब को हेल्दी नहीं बनाता, लेकिन शरीर पर पड़ने वाले झटके को जरूर कम करता है.

क्या सच में शराब के नुकसान को कम किया जा सकता है? रिसर्च क्या कहती है

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एल्कोहल एब्यूज एंड एलहलकोलिज्म (NIAAA) की एक स्टडी के मुताबिक, खाना खाने के बाद शराब पीने से अल्कोहल का अवशोषण (absorption) धीमा हो जाता है, जिससे ब्लड अल्कोहल लेवल तेजी से नहीं बढ़ता.

इसके अलावा क्लिनिकल मेडिसिन जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में बताया गया कि फैट, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर भोजन शराब के असर को धीमा करता है और लिवर पर पड़ने वाले दबाव को कुछ हद तक कम कर सकता है.

यानी, पीने से पहले सही खाना शरीर के लिए एक तरह की सुरक्षा परत बनाता है. अब जानते हैं शराब पीने से पहले खाने वाली 5 सुपर हेल्दी चीजें:

शराब से पहले क्या खाने से नुकसान कम होगा? | What should you eat before drinking alcohol to minimize the negative effects?

1. दही खा सकते हैं

दही को पेट और लिवर का दोस्त माना जाता है. दही शराब पीने से पहले खाने के लिए सबसे बेहतरीन चीजों में से एक है. इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पेट की सेहत सुधारते हैं और शराब से होने वाली जलन को कम करते हैं.

दही पेट की दीवार पर एक कोटिंग बना देता है, जिससे शराब धीरे-धीरे अवशोषित होती है.

कैसे खाएं?

एक कटोरी सादा दही.

चाहें तो इसमें थोड़ा भुना जीरा मिला सकते हैं.

2. केला

शराब शरीर को डिहाइड्रेट करती है और पोटैशियम की कमी कर देती है. केला पोटैशियम से भरपूर होता है, जो मसल क्रैम्प, थकान और सिरदर्द से बचाने में मदद करता है. ये ब्लड शुगर बैलेंस रखता है और हैंगओवर के लक्षण कम करता है.

Photo Credit: Freepik

3. अंडे

अंडे में मौजूद प्रोटीन और अमीनो एसिड (सिस्टीन) लिवर को अल्कोहल तोड़ने में मदद करते हैं. यह शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में सहायक होता है.

कैसे खाएं?

उबला अंडा

ऑमलेट (कम तेल में)

4. नट्स (बादाम, अखरोट, मूंगफली)

नट्स में हेल्दी फैट और फाइबर होता है, जो शराब के अवशोषण की रफ्तार को धीमा करता है. इसके अलावा इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर की सूजन को कम करने में मदद करते हैं. ध्यान रखें बस नमक ज्यादा न हो, एक छोटी मुट्ठी ही काफी है.

5. ओट्स या दलिया

इससे पेट भरा रहेगा, नुकसान कम होगा. ओट्स फाइबर से भरपूर होते हैं और पेट को लंबे समय तक भरा रखते हैं. जब पेट भरा होता है, तो शराब जल्दी दिमाग तक नहीं पहुंचती. इससे एसिडिटी कम होगी, पेट दर्द और उल्टी का रिस्क घटता है.

शराब पीने से पहले क्या न खाएं?

बहुत ज्यादा नमकीन चीजें

तला-भुना और जंक फूड

खाली पेट या सिर्फ चिप्स-स्नैक्स

एक जरूरी चेतावनी

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) के अनुसार, शराब की कोई भी मात्रा पूरी तरह सुरक्षित नहीं होती. ये उपाय सिर्फ नुकसान को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन शराब को हेल्दी नहीं बनाते. सबसे सुरक्षित विकल्प है शराब न पीना या सीमित मात्रा में पीना.

अगर आप शराब पीने वाले हैं, तो खाली पेट ड्रिंक करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है. दही, केला, अंडे, नट्स और ओट्स जैसी चीजें शराब पीने से पहले खाकर आप लिवर, पेट और दिमाग पर पड़ने वाले नुकसान को कुछ हद तक कम कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)