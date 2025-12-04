कौन से मौसम में दही नहीं खानी चाहिए? दही की तासीर ठंडी है या गर्म? सर्दियों में दही कैसे खाएं?

Dahi Kab Khana Chahiye: सर्दियों के मौसम में अक्सर यह सवाल उठता है कि क्या ठंड के मौसम में दही खा सकते हैं या नहीं. बहुत से लोगों को यह लगता है कि दही की तासीर ठंडी होती है और इसे खाने से सर्दी-खांसी या गला खराब होने का खतरा बढ़ सकता है. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो स्टोरी में बने रहिए.

दही की तासीर कैसी होती है?

दही की तासीर ठंडी मानी जाती है. इसलिए गर्मियों में इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है, लेकिन सर्दियों में इसकी यही ठंडी तासीर कई बार कुछ लोगों में सर्दी-जुकाम बढ़ा सकती है, खासकर तब जब यह गलत तरीके से या रात में खाया जाए.

क्या सर्दियों के मौसम में दही खाना सुरक्षित है?

सर्दियों में दही खाया जा सकता है, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ. दही में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ठंड के मौसम में भी शरीर को लाभ दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें, यह लाभ तभी मिलेंगे जब आप कमरे के तापमान वाला दही खाएंगे. इसके अलावा सर्दियों के मौसम में दिन में दही खाना अच्छा माना जा सकता है.

सर्दियों में दही कैसे खाएं?

ठंड में दही हमेशा कमरे के तापमान पर खाएं, फ्रिज से निकालकर तुरंत न खाएं. ऐसा करने से सर्दी, खांसी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

सर्दियों में अगर दही खाना चाहते हैं, तो दिन के समय ही खाएं है, रात के समय इसका सेवन शरीर के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.

आप चाहें तो दही में थोड़ा भुना जीरा या काला नमक मिलाकर खा सकते हैं. ऐसा करने से न सिर्फ दही का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि पाचन क्रिया भी बेहतर होगी.

जो लोग बदलते मौसम में बार-बार सर्दी-खांसी की समस्या से परेशान रहते हैं, वे दही को छाछ के रूप में हल्का करके लें सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)