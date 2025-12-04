मखाने खाने से क्या लाभ होता है? 1 दिन में कितने मखाने खा सकते हैं? मखाना गर्म है या ठंडा?

Makhana Ke Fayde: मखाना, जिसे फॉक्स नट के नाम से भी जाना जाता है हल्का, स्वादिष्ट और ऊर्जा से भरपूर होता है. इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम और आयरन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो इसे एक सुपरफूड बनाते हैं. यह सिर्फ एक स्वादिष्ट स्नैक ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य लाभों के कारण रोजमर्रा के आहार में शामिल करने वाला एक बेहतरीन विकल्प भी है. यहां जानें इसे खाने के क्या फायदे हैं?

मखाना खाने से क्या होता है?

पेट: मखाना में मौजूद फाइबर कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को कम कर सकता है. जिन लोगों का पेट जल्दी खराब हो जाता है, उनके लिए भुना हुआ मखाना खाना बेहद फायदेमंद माना जा सकता है. यह पेट को को धीरे-धीरे मजबूत बना सकता है.

वजन: वजन कम करने वालों के लिए मखाना एक शानदार विकल्प माना जा सकता है. इसमें कैलोरी कम और फाइबर जुआद होता है, जिससे पेट देर तक भरा रहता है और ज्यादा खाने का मन नहीं करता और वजन कंट्रोल में रखा जा सकता हैं. अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो इसे अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

दिल: मखाना मैग्नीशियम और पोटैशियम से भरपूर है जो हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में बेहद मददगार साबित हो सकते हैं. ये खून के प्रवाह को सही बनाए रखते हैं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. इसका सेवन दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी कम कर सकता है

हड्डियां: मखाना कैल्शियम का एक बेहतरीन सोर्स है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और जोड़ों में दर्द को कम करने में बेहद उपयोगी साबित हो सकता है. इसके नियमित सेवन से हड्डियों में कमजोरी और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा कम किया जा सकता है.

1 दिन में कितने मखाने खा सकते हैं?

एक दिन में 20 से 30 ग्राम मखाना ठीक माना जा सकता है. इससे ज्यादा खाने से कई स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

मखाने की तासीर गर्म या ठंडी होती है?

आयुर्वेद के अनुसार मखाना की तासीर ठंडी मानी जाती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)