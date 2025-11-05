गुड़ की तासीर ठंडी होती है या गरम, इसे सर्दी में खाने के क्या हैं फायदे

Best Winter food : सर्दी आते ही घरों में गुड़ (Jaggery) का इस्तेमाल बढ़ जाता है. कई लोग तो चाय में चीनी की बजाय गुड़ डालकर पकाते हैं. लेकिन आज भी बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि गुड़ की तासीर ठंडी होती है या गरम. अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो सुनिए गुड़ की तासीर 'गरम' होती है. यही वजह है इसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है. आयुर्वेद में इसे एक ऐसा सुपरफूड माना गया है, जो शरीर को अंदर से गर्माहट देता है और कई बीमारियों से बचाता है. तो चलिए जानते हैं सर्दी में गुड़ खाने के कितने फायदे हैं...

सर्दी में गुड़ खाने के 5 बड़े फायदे - 5 great benefits of eating jaggery in winter

गुड़ में जिंक और सेलेनियम जैसे कई मिनरल्स होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को मजबूत करते हैं. यह फूड सर्दी-खांसी और जुकाम से बचने के लिए यह बहुत असरदार है.

अक्सर खाना खाने के बाद थोड़ा-सा गुड़ खाने की सलाह दी जाती है. यह पाचन क्रिया को तेज करता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें, जैसे गैस और कब्ज को दूर करता है.

गुड़ को नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर माना जाता है. इसे रोज खाने से खून साफ होता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है.

ठंड में अक्सर सुस्ती महसूस होती है. इसे खाने से शरीर को इंस्टैंट एनर्जी मिलती है. यह थकान को दूर करने का एक देसी तरीका है.

सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है. गरम तासीर होने के कारण गुड़ इस दर्द और सूजन को कम करने में भी मदद करता है.

