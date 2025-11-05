विज्ञापन
विशेष लिंक

गुड़ की तासीर ठंडी होती है या गरम, इसे सर्दी में खाने के क्या हैं फायदे

गरम तासीर होने के कारण गुड़ शरीर के तापमान को संतुलित रखने में मदद करता है. जब आप इसे खाते हैं, तो यह धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज करता है और आपको ठंड से बचाता है.

Read Time: 2 mins
Share
गुड़ की तासीर ठंडी होती है या गरम, इसे सर्दी में खाने के क्या हैं फायदे
गुड़ को नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर माना जाता है.

Best Winter food : सर्दी आते ही घरों में गुड़ (Jaggery) का इस्तेमाल बढ़ जाता है. कई लोग तो चाय में चीनी की बजाय गुड़ डालकर पकाते हैं. लेकिन आज भी बहुत से लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि गुड़ की तासीर ठंडी होती है या गरम. अगर आपके मन में भी यही सवाल है, तो सुनिए गुड़ की तासीर 'गरम' होती है.  यही वजह है इसे खास तौर पर ठंड के मौसम में खाया जाता है. आयुर्वेद में इसे एक ऐसा सुपरफूड माना गया है, जो शरीर को अंदर से गर्माहट देता है और कई बीमारियों से बचाता है. तो चलिए जानते हैं सर्दी में गुड़ खाने के कितने फायदे हैं...

सर्दी में गुड़ खाने के 5 बड़े फायदे - 5 great benefits of eating jaggery in winter

इम्यूनिटी बढ़ाए

गुड़ में जिंक और सेलेनियम जैसे कई मिनरल्स होते हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को मजबूत करते हैं. यह फूड सर्दी-खांसी और जुकाम से बचने के लिए यह बहुत असरदार है.

पाचन रखे दुरुस्त

अक्सर खाना खाने के बाद थोड़ा-सा गुड़ खाने की सलाह दी जाती है. यह पाचन क्रिया को तेज करता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें, जैसे गैस और कब्ज को दूर करता है.

खून करे साफ

गुड़ को नेचुरल ब्लड प्यूरीफायर माना जाता है. इसे रोज खाने से खून साफ होता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है.

शरीर को तुरंत एनर्जी 

ठंड में अक्सर सुस्ती महसूस होती है. इसे खाने से शरीर को इंस्टैंट एनर्जी मिलती है. यह थकान को दूर करने का एक देसी तरीका है.

जोड़ों के दर्द में आराम

सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है. गरम तासीर होने के कारण गुड़ इस दर्द और सूजन को कम करने में भी मदद करता है.

यह भी पढ़ें

क्या आपको भी पसंद है हरी प्याज खाना, जान लीजिए इसके बड़े नुकसान

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jaggery, Jaggery Benefits, Gud Khane Ke Fayde, Health
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com