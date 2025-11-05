विज्ञापन
क्या आपको भी पसंद है हरी प्याज खाना, जान लीजिए इसके बड़े नुकसान

हरी प्याज किन लोगों को नहीं खानी चाहिए इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी डिटेल हम आज के आर्टिकल में बता रहे हैं...

Spring Onion side effects : जिन लोगों को अक्सर एसिडिटी या सीने में जलन की शिकायत रहती है, उन्हें इसे ज्यादा खाने से बचना चाहिए.

Hari pyaz khane ki nuksan : हरी प्याज, जिसे स्प्रिंग अनियन (Spring Onion) भी कहते हैं, आजकल हर चाइनीज डिश से लेकर सलाद तक में इस्तेमाल होती है. यह खाने का स्वाद तो बढ़ाती ही है, साथ ही विटामिन सी (vitamin C rich food) और फाइबर जैसे कई फायदे भी देती है. लेकिन, किसी भी अच्छी चीज की तरह, अगर इसे ज्यादा खाया जाए, तो इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, जिनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए. तो चलिए हरी प्याज किन लोगों को नहीं खानी चाहिए इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी डिटेल हम आज के आर्टिकल में बता रहे हैं...

हरी प्याज खाने के नुकसान | Disadvantages of eating green onions

पेट की दिक्कत और गैस

हरी प्याज में एक खास तरह का फाइबर होता है जिसे 'फ्रुक्टन्स' (Fructans) कहते हैं. वैसे तो फाइबर सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों का पेट इस फाइबर को आसानी से पचा नहीं पाता. ऐसे में, जरूरत से ज्यादा हरी प्याज खाने से पेट में गैस, पेट फूलना (Bloating) और कभी-कभी दस्त (Diarrhoea) जैसी समस्या हो सकती है. अगर आपका पेट पहले से ही सेंसिटिव है, तो इसे थोड़ा कम खाएं.

खून पतला करने वाली दवाएं खाने वाले न करें सेवन

आपको बता दें कि हरी प्याज में विटामिन 'K' अच्छी मात्रा में होता है. जिसका काम खून को जमाना होता है. अगर आप दिल की बीमारी या किसी और वजह से खून पतला करने वाली दवाइयां (Blood Thinners) ले रहे हैं, तो हरी प्याज ज्यादा खाने से इन दवाओं का असर कम हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि विटामिन K इन दवाओं के साथ मिलकर काम करता है.

सीने में जलन | Acidity/Heartburn

बाकी प्याजों की तरह, हरी प्याज भी एसिडिक होती है. इसलिए, जिन लोगों को अक्सर एसिडिटी या सीने में जलन की शिकायत रहती है, उन्हें इसे ज्यादा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपकी जलन को और बढ़ा सकती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

